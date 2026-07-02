Mit Maroon 5 auf Tour: Sara Bareilles staunte über Koks

Als Sängerin Sara Bareilles (46) in den frühen 2000er Jahren gemeinsam mit Maroon 5 auf Tour ging, erlebte sie einige Dinge zum allerersten Mal – darunter auch den Anblick von Kokain. In einem Interview mit Rolling Stone plauderte die 46-Jährige jetzt aus dem Nähkästchen und erzählte, was sie auf den gemeinsamen Tourneen mit der Band alles erlebt hat. "Oh Gott, es war verrückt. Ich habe zum ersten Mal Kokain gesehen", so Sara. Das sei in einem "Badezimmer auf einer Party" gewesen – und sie betonte ausdrücklich, dass die Droge "nicht einmal der Band gehörte". "Wir waren einfach unterwegs und ich dachte: 'Oh mein Gott, das ist Kokain!' Ich konnte es kaum glauben", erinnerte sie sich lachend. Und sie stellte ganz klar: "Ich habe noch nie Kokain genommen, Leute. Ich nehme keine Drogen, außer mit Therapeuten."

Neben diesem kuriosen Erlebnis schilderte Sara noch eine weitere Erinnerung an die gemeinsamen Auftritte mit Maroon 5: die Mengen an Unterwäsche, die Fans auf die Bühne warfen. "Ich konnte nicht fassen, wie viele Mädchen da waren. Es wurde buchstäblich massenhaft Unterwäsche geworfen", so die Musikerin. Ihr erster Gedanke dabei: "Haben die ein zweites Paar dabei?" Die Zusammenarbeit mit der Band beschrieb sie als äußerst herzlich: "Die Jungs waren so wunderbar zu uns. Sie haben sich angefühlt wie große Brüder. Sie haben mich und meine Band mit auf die Straße genommen. Sie haben uns unter ihre Fittiche genommen und alles geteilt, was sie hatten."

Sara und Maroon 5 verbindet eine lange Geschichte. Sie lernte einige Bandmitglieder bereits während ihres Studiums an der UCLA kennen, als die Gruppe noch unter dem Namen Kara's Flowers auftrat. Später tourte sie mit ihnen im Rahmen der "It Won't Be Soon Before Long Tour" im Jahr 2008 sowie der "Hands All Over Tour" 2012. Gegenüber CBS News sagte sie bereits 2014: "Diese Jungs haben die Richtung meines Lebens stark verändert, und ja, ich bin ihnen für immer dankbar." Aktuell blickt Sara auf ein neues Kapitel ihrer Karriere: Am 28. August erscheint mit "Good Grief" ihr erstes Studioalbum seit sieben Jahren, ab September geht sie damit auf Nordamerika-Tour.

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Getty Images Sara Bareilles bei der Weltpremiere von Apple TVs "Monarch: Legacy of Monsters" Staffel 2 im TCL Chinese Theatre in Hollywood, Februar 2026

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Getty Images Maroon 5 im November 2018

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Getty Images Sara Bareilles am 1. Juni in New York