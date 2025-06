Maroon 5 kündigt neues Album und eine US-Tournee an

Maroon 5-Fans dürfen sich freuen: Die Band um Sänger Adam Levine (46) hat auf Instagram ihr neues Album "Love Is Like" angekündigt, das am 15. August erscheinen soll. Passend dazu geht die Band im Oktober auf große Arena-Tour durch die USA. Der Tourstart ist am 6. Oktober in Phoenix, Arizona, geplant – mit Highlights wie Auftritten im Kia Forum in Los Angeles und im legendären Madison Square Garden in New York. Das Finale steigt am 25. November in Detroit. Als Vorgeschmack auf das Album hat die Band bereits die Single "All Night" veröffentlicht; das dazugehörige Musikvideo erscheint am 27. Juni.

Die neue Platte wird das achte Studioalbum der Gruppe und markiert eine Rückkehr zu ihren musikalischen Wurzeln. Sänger Adam Levine schwärmte laut Just Jared in einem Statement: "Ich habe das Gefühl, dass wir zu dem zurückgekehrt sind, was wir früher gemacht haben – Musik organisch zu produzieren, ohne darauf zu achten, wo wir hineinpassen." Während der gesamten Tournee wird Künstlerin Claire Rosinkranz das Vorprogramm übernehmen. Fans können sich Tickets ab dem 25. Juni im exklusiven Fanclub-Vorverkauf sichern, bevor der allgemeine Verkauf am 27. Juni startet. Erhältlich sind die Karten über Ticketmaster sowie über Resale-Plattformen wie StubHub und Vivid Seats.

Maroon 5, die 2002 mit ihrem Debütalbum "Songs About Jane" den Durchbruch feierten, haben sich seither mit Hits wie "She Will Be Loved", "Moves Like Jagger" und "Sugar" einen festen Platz in der Musikszene gesichert. Frontmann Adam Levine ist nicht nur als Musiker bekannt, sondern auch durch seine frühere Rolle als Coach in der US-Version von "The Voice". Abseits der Bühne verbringt der Sänger gerne Zeit mit seiner Familie – darunter seine Ehefrau Behati Prinsloo (37) und die gemeinsamen drei Kinder.

Getty Images Adam Levine auf der Bühne des Super Bowl

Getty Images Adam Levine mit Maroon 5 beim 2018 iHeartRadio Music Award

Getty Images Adam Levine mit seiner Frau Behati Prinsloo