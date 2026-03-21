Sara Bareilles entdeckt schaurigen Fund in ihrem Landhaus

Sara Bareilles (46) hat in ihrem Landhaus einen gruseligen Fund gemacht. Die transparente Sängerin entdeckte beim Ausmisten des Kamins ein Tierskelett samt Schädel. In einem mittlerweile viral gegangenen TikTok-Video dokumentierte die 46-Jährige die schockierende Entdeckung – und sang sich dabei mit schwarzem Humor durch die gruselige Prozedur. "Wenn du auf dem Land lebst und eine Tür öffnest, die vorher immer geschlossen war. Und du siehst Sachen herausfallen und denkst, vielleicht sollte ich nachsehen, was da drinnen ist", begann Sara ihre Beschreibung und ergänzte: "Und es ist ein Schädel. Und es ist ein Schädel. Es ist der Knochen eines mit Maden gefüllten Schädels!" Die Grammy-Gewinnerin vermutete, dass es sich bei dem Tier um einen Waschbären handelte.

Nachdem sie die Tür des Kamins endlich öffnen konnte – sie besitzt das Haus bereits seit mehreren Jahren, hatte die Tür aber zuvor nie aufbekommen – machte sich Sara daran, die Überreste selbst zu beseitigen. Mit Handschuhen und einer Schaufel bewaffnet schaufelte sie die Mischung aus Ruß und verwestem Tierkadaver in eine braune Papiertüte. "Mir ist wirklich übel", gestand sie dabei und meinte: "Es gibt bestimmt einen besseren Weg, das zu machen." Während der Prozedur wurde ihr klar, dass es sich um mehrere tote Tiere handelte. "Dieser Körper ist groß, wie ein Truthahn", schrie sie. "Oh mein Gott, es ist, als würde es sich rückwärts selbst gebären. Es sind mehrere. Es sind mehrere Dinge." Nachdem sie alles entfernt hatte, fasste sie zusammen: "Das war traumatisch."

Trotz des Schocks wollte die "Waitress"-Komponistin den Tieren einen würdevollen Abschied geben und brachte die Kadaver zurück in die Natur. "Auch wenn sie ziemlich, sehr, sehr tot sind", sagte sie und beschrieb: "Ich werde den Ort mit Salbei reinigen und dann eine Dusche nehmen." Die Reaktionen auf das Video überraschten Sara selbst. Auf Instagram schrieb sie: "Ich glaube nicht, dass ich jemals etwas online gepostet habe, das mehr Interaktion bekommen hat als das Entfernen von Katzenkadavern aus einem alten Kamin in meinem Haus." Die "Brave"-Sängerin teilte auch eine Cartoon-Zeichnung einer Freundin, die sie beim Ausschaufeln des Kamins zeigte – mit der Überschrift aus ihrem Originalvideo: "Das Gegenteil von den Oscars".

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Getty Images Sara Bareilles bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Sara Bareilles bei der Weltpremiere von Apple TVs "Monarch: Legacy of Monsters" Staffel 2 im TCL Chinese Theatre in Hollywood, Februar 2026

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Getty Images Sara Bareilles performs onstage at the "Come See Me in the Good Light" premiere during the 2025 Trib

Was sagt ihr zu Saras Umgang mit den Überresten – Naturbestattung und Salbei-Ritual? Rührend und respektvoll, passt zu ihrer Art. Besser wäre ein Fachbetrieb für solche Tierfunde gewesen. Ergebnis anzeigen