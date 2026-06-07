Sara Bareilles ringt mit Kinderwunsch und Verlust

In einem sehr persönlichen Einblick in ihr Leben spricht Sara Bareilles (46) offen über ihren unerfüllten Kinderwunsch. Die 46-jährige Sängerin enthüllt in ihrer neuen Dokumentation "Good Grief", dass sie und ihr Ehemann Joe Tippett seit zwei Jahren versuchen, ein Kind zu bekommen. Das Werk feierte am 4. Juni beim Tribeca Film Festival Premiere. In einer berührenden Szene erzählt Sara einem Mitarbeiter, der selbst mit Fruchtbarkeitsproblemen kämpft, von ihrer eigenen Situation: "Ich befinde mich im gleichen Boot. Wir versuchen es seit zwei Jahren."

In der Dokumentation wird auch deutlich, dass Sara bereits mehrere IVF-Behandlungen hinter sich hat – ohne Erfolg. Jetzt denkt sie laut darüber nach, den nächsten Schritt zu wagen: eine Eizellenspende. Das fällt ihr sichtlich schwer. "Aber ich glaube, der nächste Schritt ist eine Eizellenspende", sagt sie emotional gegenüber dem Magazin People und gesteht: "Irgendwie mache ich den Termin nicht. Ich musste wirklich trauern... dass es nicht meines sein wird." Gleichzeitig scheint die Sängerin innerlich daran zu arbeiten, ihren Blick auf Mutterschaft zu weiten: "Die Idee, dass Liebe groß genug ist, um viele Formen und Größen und Arten zu umfassen, wie Dinge kommen. Die Idee, dass ich ein Kind nur lieben könnte, wenn es auf diese eine Weise erscheint."

"Good Grief" begleitet Sara nicht nur bei ihrem Weg zur Mutterschaft, sondern auch bei der Entstehung ihres ersten Albums seit sieben Jahren, das ebenfalls den Titel "Good Grief" trägt und am 28. August erscheinen soll. In einem Pressestatement beschrieb die Sängerin die Songs als "Übertragungen, nicht als bewussten Versuch, der Welt einen Sinn zu geben". Sara und Joe hatten sich 2015 bei der Arbeit am Musical "Waitress" kennengelernt, bevor sie 2017 ihre Beziehung öffentlich machten. Zum Jahresbeginn 2023 gab Sara ihre Verlobung bekannt, und im Oktober 2025 heirateten die beiden. Auf Instagram verkündete sie damals voller Gefühle: "Ich liebe diesen Mann und ich liebe die Gemeinschaft, die gekommen ist, um uns zu stützen."

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Getty Images Sara Bareilles, Sängerin

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Getty Images Sara Bareilles bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Sara Bareilles und Joe Tippett