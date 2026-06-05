Neue Musik, geheime Tour? Sara Bareilles streut Hinweise

Aufregung in der Musikwelt: Sara Bareilles (46) scheint eine US-Tournee anzukündigen – auf eine ganz besondere Weise. Auf den Leuchttafeln und Marquees zahlreicher Konzerthäuser quer durch die Vereinigten Staaten ist derzeit eine mysteriöse Botschaft zu lesen: "Tell me your story, I'll tell you mine" – also: "Erzähl mir deine Geschichte, ich erzähle dir meine." Dabei handelt es sich um Songzeilen aus ihrem neuen Titel "Home", ihrer ersten Single seit sieben Jahren, die noch diese Woche erscheinen soll. Von Seattle bis New York tauchen die Zeilen auf, und die Sängerin selbst teilte die Bilder der verschiedenen Venues in ihrer Instagram-Story.

Die Venues, auf denen die Botschaft auftaucht, lesen sich wie ein klassisches US-Tournee-Lineup: das Paramount Theatre in Seattle, das Bill Graham Civic Auditorium in San Francisco, das Stifel Theatre in St. Louis, die MGM Music Hall at Fenway in Boston, das Taft Theatre in Cincinnati, The Anthem in Washington D.C., The Met in Philadelphia, das Fox Theatre in Atlanta, das Chicago Theatre in Chicago sowie die Radio City Music Hall in New York. Offiziell bestätigt ist eine Tour noch nicht, doch die Hinweise sind kaum zu übersehen. Neben der neuen Musik steht für Sara außerdem ein weiteres Highlight an: Ihre Dokumentation "Good Grief" feiert am Donnerstag beim Tribeca Film Festival in New York Premiere.

Sara ist nicht nur als Sängerin bekannt – die Grammy-prämierte Künstlerin erlangte 2007 mit ihrem Hit "Love Song" weltweiten Ruhm. In den vergangenen Jahren war sie auch auf dem Broadway aktiv und übernahm unter anderem die Hauptrolle im Musical "Waitress", für das sie selbst die Musik schrieb. Mit "Home" meldet sie sich nun nach einer langen musikalischen Pause zurück und lässt ihre Fans gespannt auf das warten, was als Nächstes kommt.

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Imago Sara Bareilles bei den Tony Awards 2025 im Radio City Music Hall in New York

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Getty Images Sara Bareilles am 1. Juni in New York

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Getty Images Sara Bareilles bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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