So überwand Sängerin Sara Bareilles ihre Depressionen

Sara Bareilles (45) hat offen über eine schwere Zeit in ihrem Leben gesprochen. Die Sängerin, die vor allem durch ihren inspirierenden Hit "Brave" bekannt ist, schilderte im Podcast "The Unfolding: Presented by The Loveland Foundation", wie die Pandemie sie in eine tiefe mentale Krise stürzte. In dem Gespräch erklärte sie, dass sie schon lange mit Angstzuständen und Depressionen zu kämpfen habe, aber die Umstände während der Pandemie sie in ein bislang unbekanntes "Loch der Trauer" zogen. Anfangs zögerte sie, Medikamente einzunehmen, doch schließlich begann sie mit der Einnahme eines Antidepressivums, das ihr half, wieder zu sich selbst zu finden. "Lexapro ist mittlerweile wie ein guter Freund für mich", sagte sie im Interview.

Die Pandemie war nicht das einzige, was Sara während ihrer Krise belastete. Sie musste auch den Verlust zweier enger Freunde verkraften, die sie durch Krebs verlor – den Musiker Chad im Jahr 2020 und ihren Kollegen Gavin Creel im vergangenen Jahr. Diese Erfahrungen sind tief in ihre Arbeit eingeflossen. Die Sängerin hat in dieser Zeit ein neues Album geschrieben, das Anfang 2026 erscheinen soll. Wie sie erklärt, sei das Album ein Ventil für ihre Gefühle, in dem sie nicht nur persönliche Verluste, sondern auch ihren Blick auf die Welt, ihre Erfahrungen als Frau und das Leben in den USA verarbeitet habe. Auf der Platte, so hofft sie, könnten viele Menschen Trost und Verbundenheit finden.

Neben ihrer Karriere findet Sara auch im Privatleben Halt. Seit einigen Jahren ist sie mit dem Schauspieler Joe Tippett verlobt, den sie bei einer gemeinsamen Musicalproduktion kennenlernte. Das Paar, das seit 2015 gemeinsam durchs Leben geht, hat sich in der Kunst kennengelernt und gefunden. Für Sara ist die Beziehung wichtiger Rückhalt und Kraftquelle, die ihr auch in schwierigen Zeiten Stabilität verleiht. Mit ihrem Engagement für mentale Gesundheit zeigt die Sängerin nicht nur Stärke, sondern bietet vielen anderen Betroffenen Trost und Inspiration.

Sara Bareilles performs onstage at the "Come See Me in the Good Light" premiere during the 2025 Trib

Sara Bareilles im November 2022

Sara Bareilles and Joe Tippett attend The 78th Annual Tony Awards at Radio City Music Hall on June 0

