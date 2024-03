Diesen Fehler machte Sara Bareilles' Verlobter beim Antrag

Sara Bareilles (44) verlobte sich im vergangenen Jahr mit ihrem langjährigen Freund Joe Tippett. Doch wie die Sängerin nun verrät, soll die Verlobung der beiden alles andere als reibungslos abgelaufen sein. "Es war ein spontaner Moment und in spontanen Momenten vergisst man manchmal Dinge und er hat den Ring vergessen", plaudert die 44-Jährige bei "Late Night with Seth Meyers" aus. Doch statt sich über den ruinierten perfekten Moment in ihrer Liebesgeschichte zu ärgern, nimmt die "Love Song"-Interpretin das Ganze sichtlich gelassen und kann sogar über das kleine Malheur lachen.

Wie sie im weiteren Verlauf des Gesprächs berichtet, hatte der Moment schließlich noch ein wahrhaftes Happy End. Denn glücklicherweise existierte der Ring nicht nur, sondern befand sich zudem auch in unmittelbarer Nähe des Paares. "Er war einfach unten im Hotelzimmer! Also hat er mich gefragt und ich habe Ja gesagt und dann hat er gesagt, 'Ich bin gleich wieder da!'", erinnert sich Sara an den Moment der Verlobung, den sie wohl so schnell nicht vergessen wird. Scheint also, als habe selbst dieser veritable Fauxpas ihrer tiefen Liebe nichts anhaben können – denn trotzdem schien es für die US-Amerikanerin nur eine Antwort auf Joes Frage gegeben zu haben: Ja!

Wie verliebt die beiden ineinander sind, zeigten sie bereits in dem Post zur Verkündung ihrer Verlobung. Auf Instagram teilte Sara damals einen süßen Schnappschuss der beiden. "Ja zur Hochzeit mit diesem Mann. Es ist ein einfaches, verdientes und entspanntes Ja", schrieb sie und fügte schwärmend hinzu: "Du bist genau der, den ich will. Je mehr ich dich kenne, desto mehr weiß ich, dass ich dich liebe."

Getty Images Sara Bareilles und Joe Tippett

Instagram / sarabareilles Sara Bareilles und Joe Tippett, 2022

