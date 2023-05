Adam Levines Frau und Kids spielen in Maroon-5-Video mit!

Adam Levine (44) hat süße Gäste an seiner Seite! Der Sänger hat turbulente Monate hinter sich. Einige Frauen meldeten sich nämlich plötzlich zu Wort und behaupteten, der vergebene Musiker habe mit ihnen geflirtet und anzügliche Nachrichten mit ihnen ausgetauscht. Zu der Zeit war seine Frau Behati Prinsloo (35) gerade mit ihrem dritten Kind schwanger. Doch die beiden halten weiterhin zusammen und lassen sich von den Schlagzeilen nicht beirren. Jetzt spielten Behati und ihre zwei Kids sogar in Adams neuem Musikvideo mit!

Am Dienstag veröffentlichte Adams Band Maroon 5 das Video zu ihrem neuen Lied "Middle Ground". Und das hat es in sich: Darin haben nämlich Behati und ihre gemeinsamen Kinder Dusty Rose (6) und Gio Grace (5) niedliche Gastauftritte! In einer Szene schauen sie etwa der Band ihres Papas beim Proben zu. In einer anderen liegt die Familie in einer Hängematte oder spielt liebevoll im Garten.

Gegenüber People erklärte Adam bereits vorab, dass das Musikvideo für ihn ganz besonders sei: "Wir wollten, dass der Text die Geschichte und die Botschaft erzählt und dass die Bilder das Publikum auf eine sehr persönliche und menschliche Weise ansprechen." Außerdem wollte er, dass das Video "eine herzliche und ehrliche Qualität" hat.

