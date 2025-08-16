Adam Levine singt oben ohne im neuen Maroon-5-Musikvideo

Maroon 5 überraschen ihre Fans mit einem neuen Musikvideo zum Song "Love is Like", der gleichzeitig der Titelsong ihres achten Studioalbums ist. Gemeinsam mit Rapper Lil Wayne (42) erobert Frontmann Adam Levine (46) die Straßen von New York City, wo das Video gedreht wurde. Besonders ins Auge fällt dabei Adam, der sich in der zweiten Hälfte des Clips laut Just Jared oben ohne zeigt und damit bewundernswerte Reaktionen auslöst. In dem Song singt er dazu die eindringlichen Zeilen: "Deine Liebe ist wie Drogen, und ich hatte Koffer voll davon."

Das Musikvideo, unter der Regie von Aerin Moreno, nimmt die Zuschauer mit auf eine rasante Tour durch die berühmten Straßen der Großstadt. Die Kombination aus Adams eindringlichem Gesang und den dynamischen Rap-Parts von Lil Wayne ist eine ungewohnte Kombi, sorgt aber für eine eingängige Atmosphäre. "Love is Like" ist jedoch nicht nur ein Ohrwurm, sondern setzt eben auch visuelle Maßstäbe: Mit authentischen Straßenszenen und Adams Auftritt ohne Shirt wird ein energetisches New-York-Flair geschaffen. Das neue Album der Band ist bereits auf Plattformen wie iTunes erhältlich.

Für Adam Levine ist es längst nichts Neues, mit seiner lässig-selbstbewussten Art die Blicke auf sich zu ziehen. Der durchtrainierte Frontmann präsentiert seinen Traumkörper gerne auf Social Media oder bei heißen Bühnenauftritten. Abseits des Rampenlichts genießt er mit Ehefrau und den beiden Kids ein harmonisches Familienleben – und schafft es trotzdem, als liebevoller Daddy und charismatischer Rock-Star gleichermaßen zu punkten. Genau dieser Spagat scheint auch das Erfolgsgeheimnis hinter dem Hit "Love is Like" zu sein.

