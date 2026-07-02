Patrick Dempsey spricht über brutalen Krebskampf seiner Mama

Patrick Dempsey (60) hat sich in einem emotionalen Interview über den jahrelangen Leidensweg seiner Mutter Amanda geöffnet. Der Schauspieler, der durch seine Rolle in Grey's Anatomy weltberühmt wurde, sprach jetzt in der Sendung "Good Morning America" offen über die Diagnose Eierstockkrebs, mit der seine Mutter kämpfen musste – und die immer wieder zurückkehrte. "Sie hatte zwölf Rückfälle. Es war brutal", erklärte Patrick sichtlich bewegt, während ein Foto von ihm und seiner Mutter eingeblendet wurde. "Es war sehr schwer. Man geht davon aus, dass der Krebs ungefähr alle zwei Jahre zurückkam", ergänzte er zudem.

Trotz dieser immer wiederkehrenden Belastung hörte Amanda nie auf, anderen zu helfen. Bis zu ihrem Tod im Jahr 2014 engagierte sie sich ehrenamtlich und unterstützte andere Menschen in ihrer Gemeinde. Diese Haltung seiner Mutter inspirierte Patrick dazu, das Dempsey Center zu gründen – eine gemeinnützige Organisation, die Krebspatienten und deren Familien kostenlose, ganzheitliche Unterstützung bietet. "Man will etwas Positives tun und einen positiven Einfluss haben. Und man muss nicht die ganze Welt retten – wenn man nur seinen eigenen Vorgarten pflegt, kann man schon einen großen Unterschied machen", sagte er in der Show. Besonders wichtig sei ihm die Begleitung nach der Behandlung: "Man durchläuft die Therapie und ist dann plötzlich allein – und genau dann beginnt die eigentliche Heilung."

Der Verlust seiner Mutter hat Patrick nach eigenen Angaben auch als Mensch verändert. Im Magazin People verriet er, dass er durch die Trauer gelernt habe, seine Familie stärker in den Vordergrund zu stellen. "Man priorisiert wirklich die Familie und die Kinder", sagte er und führte aus: "Der familiäre Zusammenhalt ist meiner Meinung nach sehr wichtig, und das lässt mich das noch mehr schätzen." Patrick ist mit Jillian Dempsey verheiratet und hat mit ihr drei Kinder.

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Getty Images Patrick Dempsey beim Filmfestival in Venedig

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Getty Images Patrick Dempsey, Schauspieler

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