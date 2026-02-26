"So beliebt": Eric Danes Tod trifft Patrick Dempsey zutiefst

Patrick Dempsey (60) zeigt sich sichtlich bewegt vom Tod seines früheren "Grey's Anatomy"-Kollegen Eric Dane (†53). Als die Reporterin ihm am Dienstag ihr aufrichtiges Beileid aussprach, wurde der Publikumsliebling im Interview mit News Talk FM merklich emotional. Er stimmte der Beschreibung der Journalistin zu, dass der Verlust eines geliebten Menschen "schrecklich, hart und lebensverändernd" sei. Patrick sprach offen über den "sehr schwierigen" Trauerprozess und offenbarte dabei persönliche Schicksalsschläge aus seinem eigenen Leben. Sein Vater sei verstorben, als er selbst noch "sehr jung" gewesen sei, und auch seine Mutter habe er mittlerweile verloren. "Jetzt habe ich im letzten Jahr mehrere Freunde verloren", resümierte der Schauspieler.

Besonders emotional wurde Patrick allerdings, als er über Eric sprach. Er schwärmte von dem verstorbenen "Euphoria"-Star und bezeichnete ihn als "so beliebt". Er sei sich sicher, dass Eric "wirklich glücklich wäre, das zu wissen". "Ich weiß, dass sich viele Menschen vor seinem Tod bei ihm gemeldet haben, um mit ihm in Kontakt zu bleiben. Er war so beliebt und wird zutiefst vermisst", erklärte der "Enchanted"-Star. Bereits in der Radiosendung "The Chris Evans Breakfast Show" hatte Patrick über Erics Tod gesprochen und dabei betont: "Es ist schwer, das in Worte zu fassen. Ich fühle wirklich so viel Trauer für seine Kinder." Eric hinterlässt zwei Töchter, Billie und Georgia, die er mit seiner von ihm getrennt lebenden Frau Rebecca Gayheart (54) großzog.

Patrick und Eric hatten zwischen 2006 und 2012 gemeinsam am Set von "Grey's Anatomy" gestanden. Damals verkörperten sie die beliebten Charaktere Dr. Derek "McDreamy" Shepherd und Dr. Mark "McSteamy" Sloan. In der Radiosendung erinnerte sich Patrick an die gemeinsame Zeit und erzählte, dass sie sich "sofort verstanden" hätten. Eric habe "so viel Spaß" in die Arbeit eingebracht, schwärmte er. Der Schauspieler schilderte auch, wie sich Erics Zustand in den letzten Tagen dramatisch verschlechtert hatte: Er habe begonnen, seine Sprechfähigkeit zu verlieren, sei bettlägerig gewesen und habe Schwierigkeiten beim Schlucken gehabt. Eric war im April 2025 mit ALS diagnostiziert worden und verstarb nach einem harten Kampf schließlich am 19. Februar im Alter von nur 53 Jahren.

Getty Images Eric Dane und Patrick Dempsey 2007

Getty Images Eric Dane und Rebecca Gayheart mit ihren Töchtern, Juni 2015

Patrick Dempsey und Eric Dane am Set von "Grey's Anatomy"