Mit 60: Das ist Patrick Dempseys großes Fitness-Geheimnis

Patrick Dempsey (60) teilt sein Fitness-Geheimnis! Pünktlich zu seinem 60. Geburtstag spricht der frühere Grey's Anatomy-Liebling offen darüber, wie er sich weiterhin in Bestform hält. Gegenüber dem Magazin Men's Health erklärt der Schauspieler, dass er weder beruflich noch privat ans Bremsen denkt – und das zeigt sich vor allem in seinem Trainingsplan. Fast täglich schwingt sich Patrick aufs Rad oder absolviert ein Krafttraining. Der Hollywoodstar setzt dabei nicht auf extreme Workouts, sondern auf eine konsequente Routine mit viel Abwechslung.

Seine Ausdauer trainiert Patrick am liebsten auf zwei Rädern – und zwar draußen an der frischen Luft. Mal genießt er entspannte Touren durch die Landschaft, mal tritt er kraftvoll in die Pedale. "Ich bin jemand, der gerne einfach dahinrollt. Ich liebe Gruppenfahrten und ich fahre auch gerne allein, weil ich oft von vielen Menschen umgeben bin", erklärt er laut der Bild-Zeitung. Je nach Tagesform variiert der Serienstar Intensität und Strecke: Straße oder Gelände, flache Etappen oder anspruchsvolle Touren mit Anstiegen und schnellen Abfahrten. Ergänzt wird das Programm durch regelmäßiges Krafttraining im Fitnessstudio: Patrick setzt auf Ganzkörperzirkel mit wenigen, gezielt ausgewählten Übungen pro Einheit, die vor allem Stabilität und funktionelle Stärke fördern sollen.

Dass Patrick auf dieses strukturierte Training setzt, gehört für ihn längst zum Alltag. "Es geht nicht nur darum, gut auszusehen und mit dem mitzuhalten, was Leute auf Instagram zeigen. Es geht mehr um das innere Gefühl, mich besser mit mir selbst zu fühlen", stellt der Schauspieler im Interview mit Men's Health klar. Neben seinem 60. Geburtstag gibt es für Patrick in diesem Jahr noch einen weiteren Grund zum Feiern: Der Schauspieler und seine Ehefrau Jillian Fink (60) begehen ihre 27-jährige Ehe. Ob beim Sport oder in der Liebe – Patrick scheint das perfekte Rezept für eine gute Ausdauer längst gefunden zu haben.

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Getty Images Patrick Dempsey, Schauspieler

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Getty Images Patrick Dempsey, Dezember 2023

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Getty Images Patrick Dempsey und Jillian Fink, Dezember 2023