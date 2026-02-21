Warum Patrick Dempsey "Grey's Anatomy" wirklich verließ

Patrick Dempsey (60) hat in der Sendung "The Jonathan Ross Show" auf ITV über seinen Abschied von der erfolgreichen Ärzteserie Grey's Anatomy gesprochen. Der Schauspieler verkörperte von 2005 bis 2015 die Rolle des Dr. Derek Shepherd, der bei den Fans als "McDreamy" bekannt war. Nach fast einem Jahrzehnt als Originalbesetzungsmitglied der Serie verließ er die Show in der elften Staffel. "Es war Zeit zu gehen", erklärte Patrick nun. Der Grund für seinen Ausstieg war seine Leidenschaft für den Rennsport: "Ich hatte die Möglichkeit, eine komplette Saison in der WEC zu fahren, der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Das war meine Liebe", verriet der Schauspieler.

Nach seinem "Grey's Anatomy"-Ausstieg nahm Patrick an der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft teil, einem internationalen Sportwagenrennen. Dort erreichte er sogar den ersten Platz bei einem sechsstündigen Langstreckenrennen in Japan. Trotz des Erfolgs der Serie hält Patrick seine Kinder von der Show fern. "Ich habe sie der Serie nicht wirklich ausgesetzt. Ich hielt sie so weit wie möglich davon fern", sagte er. Seine Kinder seien sehr direkt mit ihren Meinungen.

Die Popularität von "Grey's Anatomy" half Patrick jedoch bei einem wichtigen persönlichen Projekt. Er eröffnete in seiner Heimatstadt Lewiston in Maine ein Krebsbehandlungszentrum. "Es wurde von der Krebserkrankung meiner eigenen Mutter inspiriert – sie hatte Eierstockkrebs mit über zwölf Rückfällen", erzählte er. Das Dempsey Center bietet kostenlose ganzheitliche Behandlungen für Krebspatienten an. "Wir behandeln nicht die Krankheit, wir behandeln die Person ganzheitlich und die Sichtbarkeit der Show half mir dabei", erklärte Patrick. Aktuell ist der Schauspieler in der neuen US-Krimiserie "Memory Of A Killer" zu sehen, in der er einen Familienvater spielt, der ein Doppelleben als Auftragskiller führt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Patrick Dempsey, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / patrickdempsey Patrick Dempsey und Jillian Fink beim High-School-Abschluss ihrer Zwillingen Sullivan und Darby

Anzeige Anzeige

Getty Images Patrick Dempsey und Jillian Fink, Dezember 2023