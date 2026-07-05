Ausgetauscht: Patrick Dempsey verliert Rolle in "Scream 7"

Mitten in den Dreharbeiten zu "Scream 7" wurde Patrick Dempsey (60) kurzerhand aus dem Cast des Horrorfilms geworfen – und durch einen anderen Schauspieler ersetzt. Eigentlich hätte der "Grey's Anatomy"-Star seine Rolle als Detective Mark Kincaid wiederbeleben sollen, die er bereits im Jahr 2000 in "Scream 3" gespielt hatte. Doch daraus wurde nichts: Wie Patrick gegenüber Variety erklärte, sei sein Ausstieg auf die Waldbrände in Los Angeles und einen damit verbundenen Terminkonflikt zurückzuführen. "Es hat einfach nicht geklappt, wir hatten mit den Bränden und all den anderen Dingen zu tun und der Zeitplan hat leider nicht gepasst", sagte er.

An seiner Stelle übernahm Joel McHale (54), bekannt aus der US-Sitcom "Community", die Rolle des Police Chief Mark Evans – Ehemann von Protagonistin Sidney Prescott, gespielt von Neve Campbell (52). Im Podcast "Inside of You With Michael Rosenbaum" sprach Joel nun erstmals offen darüber, wie er zu dem Angebot kam. Demnach erhielt er die Anfrage erst, als die Produktion bereits in vollem Gange war. Groß geschmollt hat er darüber aber nicht: "Ich war begeistert. Ich konnte gar nicht glauben, dass ich dabei war. Ich hätte dafür sogar bezahlt", erinnerte er sich.

Für Patrick, dessen Sohn jetzt als Model durchstartet, ist es übrigens nicht das erste Mal, dass er einem "Scream"-Film absagen musste. Bereits für "Scream 4" war er angefragt worden – damals scheiterte eine Rückkehr an zeitlichen Überschneidungen mit der Produktion von "Transformers 3". Ob er in Zukunft noch einmal zur Reihe stoßen wird, bleibt offen. "Scream 7" selbst hinterließ bei den Kritikern keinen besonders guten Eindruck und landet auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes bei lediglich 30 Prozent. Dennoch soll laut Hollywood Reporter bereits ein achter Teil in Entwicklung sein – wenn auch noch in einem frühen Stadium.

Anzeige Anzeige

Getty Images Patrick Dempsey beim Filmfestival in Venedig

Anzeige Anzeige

Landmark Media Press and Picture Der Killer Ghostface in "Scream 5"

Anzeige Anzeige

Getty Images Patrick Dempsey, Schauspieler