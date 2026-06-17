Patrick Dempseys Sohn Sullivan startet jetzt als Model durch

Patrick Dempseys (60) Sohn Sullivan macht seinen ganz eigenen Weg im Rampenlicht: Der 19-Jährige zeigt sich jetzt als Model in einer neuen Fashionkampagne und sorgt damit für Gesprächsstoff. Auf aktuellen Bildern, über die unter anderem DailyMail berichtet, posiert der Nachwuchsstar in glamourösen Kleidern. Die Looks sind bewusst androgyn inszeniert. Während Vater Patrick als Schauspieler ein Millionenpublikum erreicht, betritt Sullivan damit eine ganz andere, aber ebenso öffentliche Bühne.

Die Fotos für die High-End-Vintage-Marke Morphew World zeigen den Teenager in verschiedenen Outfits, mal in einer figurbetonten Glitzerrobe, mal in einem dramatischen Kleid mit weitem Rockteil. Kombiniert werden die Styles mit hohen Schuhen und markantem Make-up, das seine Gesichtszüge betont. Die Ähnlichkeit zu Mama Jillian Fink (60), einer berühmten Make-up- und Haarstylistin, ist deutlich. In den sozialen Netzwerken werden die Kampagnenbilder bereits fleißig kommentiert: Einige Nutzer loben den Mut zu einem androgynen Auftreten und feiern die modische Inszenierung, andere diskutieren darüber, wie sehr Sullivans berühmter Nachname ihm Türen in der Modewelt geöffnet haben könnte. Doch Sullivan hat eine weitere Leidenschaft, die er mit seinem berühmten Vater teilt. Aktuell studiert er an der Stella Adler Schauspielschule in New York. "Er ist da ganz altmodisch", sagte Patrick über Sullivans Engagement für sein Handwerk. "Wir werden sehen, was passiert."

Privat ist die Familie Dempsey den Fans längst ein Begriff. Patrick, der durch die Krankenhausserie Grey's Anatomy weltberühmt wurde, gewährt nur hin und wieder Einblicke in sein Familienleben mit Ehefrau Jillian, die er in ihrem Friseursalon kennenlernte, und den drei Kindern. Besonders stolz zeigte sich der Schauspieler im vergangenen Jahr, als Sullivan und sein Zwillingsbruder Darby ihren High-School-Abschluss feierten und die Familie diesen Meilenstein gemeinsam beging. Neben den Zwillingen haben Patrick und Jillian noch Tochter Tallula, die sich ebenfalls gelegentlich auf Familienfotos zeigt und den Zusammenhalt der Dempseys nach außen hin sichtbar macht. "Ugh, du bist perfekt", schrieb sie unter den jüngsten Fotos ihres Bruders.

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Getty Images Sullivan, Talula, Patrick, Jillian und Darby Dempsey im Dezember 2023

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Instagram / sullivandempsey_ Sullivan Dempsey posiert

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Instagram / patrickdempsey Patrick Dempsey und Jillian Fink beim High-School-Abschluss ihrer Zwillingen Sullivan und Darby