27 Jahre Liebe: Patrick Dempsey und Jillian Fink

Patrick Dempsey (60) und seine Ehefrau Jillian Fink (60) feiern in diesem Jahr ihre 27-jährige Ehe. Die beiden lernten sich bereits 1994 kennen, als der "Grey's Anatomy"-Star spontan einen Termin in ihrem Friseursalon Delux in Los Angeles buchte. Damals waren beide noch in anderen Beziehungen, weshalb sie sich zunächst nur sahen, wenn Patrick für einen Haarschnitt vorbeikam. Erst drei Jahre später, als beide wieder Single waren, fragte Patrick sie schließlich nach einem Date. Am 31. Juli 1999 gaben sich die beiden auf dem Bauernhof seiner Familie in Maine das Jawort – ein emotionaler Moment, bei dem Patrick laut Jillians Schwester und Geschäftspartnerin Kristen (35) sogar Tränen in den Augen hatte. Gemeinsam haben die beiden drei Kinder: Tochter Talula (24), die 2002 zur Welt kam, und die Zwillingssöhne Sullivan (19) und Darby (19), die 2007 geboren wurden.

Jillian ist seit den frühen 1990er Jahren als erfolgreiche Hairstylistin und Make-up-Artistin in Hollywood tätig. Zu ihrem beeindruckenden Kundenstamm zählen Stars wie Kristen Stewart, Kate Winslet (50), Emma Roberts (35), Emilia Clarke (39), Kirsten Dunst (43) und Jennifer Lawrence (35). Die gebürtige Amerikanerin hat zudem zwei eigene Make-up-Marken gegründet: Ihre erste Linie, Delux Beauty, konzentrierte sich auf Produkte, die von Hand statt mit Pinsel oder Schwamm aufgetragen werden konnten. 2014 lancierte sie dann ihre gleichnamige, tierversuchsfreie, organische und vegane Make-up-Linie. Patrick unterstützte seine Frau dabei sogar als Model für ihre Kampagnen, wie HELLO! berichtet.

Doch auch die Ehe der beiden verlief nicht immer reibungslos. 2015 stand die Beziehung kurz vor dem Aus, da Patrick Berichten zufolge Schwierigkeiten hatte, genügend Zeit für die Familie aufzubringen. Dennoch versöhnten sich die beiden und sind seitdem zusammengeblieben. Ein Jahr später erklärte Patrick gegenüber dem Magazin People: "Unsere Ehe war nicht etwas, das ich aufzugeben bereit war. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir die ganze Arbeit geleistet hatten. Und wir wollten beide diese Arbeit tun. Da hat es angefangen." Die beiden bewiesen damit, dass selbst schwierige Phasen überwunden werden können, wenn beide Partner bereit sind, an ihrer Beziehung zu arbeiten.

Getty Images Patrick Dempsey und Jillian Fink, Dezember 2023

Getty Images Sullivan, Talula, Patrick, Jillian und Darby Dempsey im Dezember 2023

Getty Images Patrick Dempsey und Jill Fink