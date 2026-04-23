Patrick Dempsey nostalgisch: Alte Heimat bewegt ihn tief

Patrick Dempsey (60) schwelgt in Erinnerungen. Der Schauspieler teilte kürzlich auf Instagram ein altes Schwarz-Weiß-Foto aus Turner, Maine – der Kleinstadt, in der er aufgewachsen ist. Das Bild zeigt mehrere Gebäude, eine Brücke und Eisenbahngleise, und in der Ecke ist "Turner, Maine" zu lesen. Dazu schrieb der 60-Jährige: "Die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, sieht aus wie aus dem späten 19. Jahrhundert. Das Gebäude links ist das, in dem ich mit meinem Vater und Dennis Richardson gearbeitet habe, der mir dieses Foto heute Morgen geschickt hat."

Bei dem Gebäude handelte es sich um ein Leergutannahmecenter, in dem der Grey's Anatomy-Star vor langer Zeit mal arbeitete. "Es war der Beginn dessen, was man Recycling nannte. Das Gebäude war ein Rücknahmecenter, zu dem die Leute ihre Flaschen brachten, und wir gaben ihnen je nach Größe und Art der Flasche fünf bis zehn Cent", beschrieb Patrick die Arbeit. Gemeinsam mit seinem Vater sortierte er die Flaschen, bevor die jeweiligen Getränkehersteller sie abholten. Das Gebäude selbst war ursprünglich eine Freimaurerloge. Die Bilder wecken in dem Schauspieler auch Nostalgie für eine vergangene Industriezeit: "Viele dieser Unternehmen gibt es nicht mehr, aber die Gebäude stehen noch und erinnern uns daran, was einmal eine großartige, florierende Industrie war", so Patrick weiter.

Turner ist eine Kleinstadt in Südmaine, die 1786 gegründet wurde und beim Zensus 2020 gerade einmal 5.817 Einwohner zählte. Für Patrick hat seine Heimat bis heute eine besondere Bedeutung. In einem Interview mit Maine Magazine erklärte er: "Für mich ist Maine sehr wichtig. Ich denke, einer der besten Ratschläge, die ich je bekommen habe, war, niemals zu vergessen, woher man kommt." Diesem Rat ist er treu geblieben: 2008 eröffnete er in der Nähe seiner Heimatstadt das Dempsey Center, das Menschen, die von Krebs betroffen sind, kostenlose Unterstützung und Betreuung bietet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Patrick Dempsey, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / patrickdempsey Heimatstadt von Patrick Dempsey, Instagram Post vom 21.04.2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Patrick Dempsey beim Filmfestival in Venedig