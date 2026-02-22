Nach Eric Danes Tod: Patrick Dempsey posiert auf Red Carpet

Patrick Dempsey (60) erschien am Sonntag bei den BAFTAs in der Londoner Royal Festival Hall, nur wenige Tage nachdem sein Grey's Anatomy-Kollege und Freund Eric Dane (†53) verstorben ist. Der Schauspieler zeigte sich in einem schwarzen Smoking mit weißem Hemd und einer Fliege aus Samt und wurde auf dem roten Teppich von seiner Tochter Talula Fyfe Dempsey begleitet, die in einem schwarzen Kleid an seiner Seite erschien. Der Schauspieler trug seine grauen Haare zurückgekämmt und versteckte seine Augen hinter einer dunklen Sonnenbrille, während er Arm in Arm mit der 24-Jährigen über den roten Teppich schritt.

Zuvor hatte Patrick in der "Chris Evans Breakfast Show" am Freitag über seinen verstorbenen Freund und Kollegen gesprochen und verraten, dass er etwa eine Woche vor Erics Tod das letzte Mal mit ihm gesprochen hatte. "Ich bin heute Morgen aufgewacht und es war sehr traurig, die Nachricht zu lesen. Es ist schwer, es in Worte zu fassen. Ich fühle wirklich so sehr mit seinen Kindern", erklärte er in der Sendung. Patrick erinnerte sich an Eric als den "lustigsten Mann" und sagte: "Er war eine solche Freude, mit ihm zu arbeiten, und ich möchte mich einfach in diesem Geist an ihn erinnern, denn jedes Mal, wenn er am Set war, brachte er so viel Spaß mit." Der Schauspieler lobte Erics Humor und Intelligenz und betonte, dass sie sich vom ersten Moment an gut verstanden hätten. "Wir haben uns sofort verstanden. Es gab nie wirklich Konkurrenz. Es gab einfach diesen wunderbaren gegenseitigen Respekt", so Patrick. Er würdigte außerdem Erics Einsatz im Kampf gegen die Krankheit: "Er hat eine unglaubliche Arbeit geleistet, um das Bewusstsein für diese schreckliche Krankheit zu schärfen."

Die erschütternde Nachricht von Erics Tod war am Freitag öffentlich geworden. Laut dem Magazin People starb der Schauspieler in Los Angeles an den Folgen seiner ALS-Erkrankung. In einem Statement seiner Familie hieß es: "Mit schwerem Herzen teilen wir mit, dass Eric Dane am Donnerstagnachmittag nach einem tapferen Kampf gegen ALS verstorben ist. Seine letzten Tage verbrachte er im Kreise seiner engsten Freunde, seiner treuen Ehefrau und seiner beiden wunderschönen Töchter Billie und Georgia, die der Mittelpunkt seiner Welt waren."

Getty Images Patrick Dempsey auf dem roten Teppich bei den BAFTA Film Awards in London

Getty Images Patrick Dempsey mit seiner Tochter Talula auf dem roten Teppich der BAFTA Awards

