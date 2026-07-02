Selten: Rani Mukerji packt über freche Tochter Adira aus

Rani Mukerji (48) ist nicht nur eine der bekanntesten Schauspielerinnen Bollywoods, sondern auch Mutter einer aufgeweckten Tochter – und die hat offenbar ganz eigene Vorstellungen davon, wie ihre Mama zu sein hat. Im Podcast "Spotlight Sessions" sprach Rani jetzt offen über das Leben mit ihrer Tochter Adira und wie anders sich das Großziehen einer sogenannten Gen-Alpha-Tochter anfühlt, verglichen mit ihrer eigenen Kindheit. "Sie ist Gen Alpha", sagte die Schauspielerin mit einem Lachen und erklärte, dass Adira ihr gegenüber durchaus frech zurückfeuere und erwarte, gehört zu werden. Auch als Filmstar beeindruckt Rani ihre Tochter kaum – Adira sieht in ihr lieber die ungeschminkte Mama als den Star auf der Leinwand. Wenn ihre Mutter geschminkt ist, erkennt das Mädchen sie nicht mehr als ihre Mama, wie Rani erzählt.

Der Unterschied zum Erziehungsstil der eigenen Eltern könnte dabei kaum größer sein. Rani berichtete, dass sie als Kind von ihrer Mutter schon mal eine Ohrfeige bekam. Bei Adira würde das nicht funktionieren – im Gegenteil. "Sie würde mich zurückschlagen", sagte die Schauspielerin mit einem Augenzwinkern. Dahinter steckt aber ein ernsthaftes Thema: Kinder heute seien selbstbewusster, hätten eine stärkere eigene Stimme und ließen sich durch Angst allein kaum noch erziehen. Für Rani bedeutet das, als Mutter umzudenken und sich auf eine ganz neue Art von Eltern-Kind-Beziehung einzulassen.

Rani und ihr Mann Aditya Chopra haben 2014 geheiratet und bekamen 2015 Tochter Adira. Nach der Geburt hatte sich die Schauspielerin zunächst ganz dem Muttersein gewidmet und eine längere Pause von der Filmarbeit genommen. Wie sie Pinkvilla erzählte, war es Aditya, der sie schließlich wieder sanft in Richtung Filmset schubste. "Du bist Rani Mukerji. Du musst zurück ins Rampenlicht. Dein Kind wächst von alleine und wird ein eigenes Leben haben. Aber du kannst nicht vergessen, wer du bist. Deine Fans warten auf dich, also geh zurück zur Arbeit", sagte er demnach. Rani nahm sich das zu Herzen und drehte "Hitchki", als Adira 14 Monate alt war.

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Getty Images Rani Mukerji wirbt in Mumbai für den Film "Hichki", Februar 2018

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Getty Images Rani Mukerji bei den Lions Gold Awards in Mumbai, Januar 2012

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Getty Images Rani Mukerji bei den GQ India Men of the Year Awards 2013 in Mumbai