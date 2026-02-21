So gesund startet Bollywood-Star Rani Mukerji in den Tag

Bollywood-Star Rani Mukerji (47) hat nun verraten, wie sie jeden Morgen in den Tag startet – und dabei spielt Fitness eine zentrale Rolle. Die Schauspielerin erklärte gegenüber Pinkvilla, dass sie täglich Yoga praktiziert und ihren Tag immer mit dieser Routine beginnt. "Ich mache jeden Tag Yoga. Ich brauche das. Und Surya Namaskar. Diese beiden Dinge mache ich jeden Tag, egal in welchem Teil der Welt ich bin", betonte Rani. Die feste Morgenroutine behält sie unabhängig davon bei, wo auf der Welt sie sich gerade aufhält. Darüber hinaus achtet sie auch auf ihre Ernährung, wie sie weiter ausführte.

Neben ihrer täglichen Yoga-Praxis legt die "Mardaani 3"-Darstellerin großen Wert auf eine bewusste Ernährung. "Ich begrenze meine Nahrungsaufnahme, je älter ich werde. Iss alles, aber in Maßen", erklärte sie im Interview. Ernährungsexpertin Garima Goyal bestätigte gegenüber dem Portal, dass diese Kombination aus morgendlichem Yoga und der Surya Namaskar-Übungsfolge besonders effektiv sei. Die Expertin erläuterte, dass diese Praxis Flexibilität, Kraft und Herz-Kreislauf-Aktivierung in einem einzigen Ablauf vereint. Über längere Zeit unterstütze dies eine bessere Körperhaltung, Rumpfkraft und Beweglichkeit der Gelenke, während gleichzeitig die Stoffwechselaktivität verbessert wird.

Vor rund vier Wochen gewährte Rani auch seltene Einblicke in ihr Privatleben und sprach offen über die Beziehung zu ihrem Ehemann Aditya Chopra. Gegenüber Karan Johar betonte die Schauspielerin, wie sehr sie seine Bodenständigkeit schätzt. "Er ist wirklich sehr unkompliziert. Er kam nicht mit dem Ballast, Yash Chopras Sohn zu sein oder der zu sein, der er ist. Hätte er auch nur ein Quäntchen Ego, hätte ich mich wohl nicht in ihn verliebt", erklärte Rani laut Times Entertainment. Besonders bewegend beschrieb sie einen Moment, als sie Aditya mit ihrer Tochter sah: "Wenn ich ihn mit unserer Tochter sehe, erinnert mich das an meine Tage mit meinem Vater. Die Zeit, die er mit ihr verbringt, macht mich sehr glücklich."

Getty Images Rani Mukerji bei den Mirchi Music Awards in Mumbai am 27. Januar 2011

Getty Images Rani Mukerji wirbt in Mumbai für den Film "Hichki", Februar 2018

Getty Images Rani Mukerji bei der Lakmé Fashion Week Winter/Festive 2010 in Mumbai, September 2010

