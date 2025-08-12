Harmonie oder Zoff? So steht Rani Mukerji zu Preity Zinta

Immer wieder brodelte die Gerüchteküche um Beef hinter den Bollywood-Kulissen. Preity Zinta (50) hat jedoch bereits vor einigen Jahren im beliebten Talkshow-Format "Koffee With Karan" Klartext gesprochen und Gerüchte um angebliche Streitigkeiten mit ihren Kolleginnen Rani Mukerji (47) und Kareena Kapoor (44) aufgeklärt. Gastgeber Karan Johar erinnerte an eine frühere Bemerkung von Rani, die einst scherzhaft behauptet hatte, Preity solle ihre Meinungen doch mal für sich behalten und weniger reden. Dazu verriet Preity lachend: "Jedes Mal, wenn ich Rani treffe, mache ich einen Reißverschluss an meinem Mund und sage nichts." Angeblich habe Rani diese Aussage nicht ernst gemeint, wie sie ihr später versicherte: "Nein, Babe, das war nur Spaß!"

Preity gab außerdem zu, Rani direkt darauf angesprochen zu haben, weshalb sie sich damals nicht einfach direkt an sie gewendet hatte, statt es öffentlich zu kommentieren. Zu ihrer Beziehung mit der Schauspielerin sagte sie: "Ich habe kein Problem mit ihr. Sie hat ihre Meinung, und ich habe meine, das ist doch völlig okay." Insgesamt schien Preity nichts an der angeblichen Zwietracht zwischen ihnen zu stören, und sie lobte Rani sogar als "großartig". Auch das Verhältnis zu Kareena beschrieb die Inderin inzwischen als entspannt. Früher habe sie es als unhöflich empfunden, wenn jemand eine Begrüßung verweigerte, so wie Kareena. Heute nimmt sie so etwas wohl viel gelassener: "Ich sage Hallo, und wenn sie nicht zurückgrüßt, ist das auch in Ordnung."

Doch nicht nur die Gerüchte rund um berufliche Rivalitäten sorgten im Lauf der Jahre für Schlagzeilen. Auch das Liebesleben von Rani stand immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Die TV-Bekanntheit heiratete 2014 den Regisseur Aditya Chopra nach hartnäckigen Affärengerüchten im ganz kleinen Kreis in Italien. In Interviews gab sie offen zu, dass sie sich gerade wegen seiner zurückhaltenden und respektvollen Art in ihn verliebt habe. "Nach so vielen Jahren in der Branche war er für mich eine Person, die ich respektierte. Es ist sehr schwierig, Leute in der Branche zu respektieren, da man alles in- und auswendig kennt", erklärte Rani im Gespräch mit News18.

Getty Images Rani Mukerji und Preity Zinta, September 2010

Getty Images Preity Zinta und Kareena Kapoor, Februar 2011

IMAGO / Eastnews Rani Mukerji, Januar 2015

