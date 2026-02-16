Shah Rukh Khan nennt Co-Star Rani Mukerji bis heute "Baby"

Shah Rukh Khan (60) und Rani Mukerji (47) verbindet nicht nur eine lange Liste gemeinsamer Bollywood-Filme, sondern auch eine besondere Art von Freundschaft. In einem Interview mit dem Portal Galatta Plus erzählte die Schauspielerin jetzt eine charmante Anekdote über ihren Kollegen Shah Rukh: "Er behandelte mich wie ein Baby – ich war kaum 18, als ich mit ihm arbeitete – und er nennt mich bis heute 'Baby'." Die beiden standen bereits in Klassikern wie "Kuch Kuch Hota Hai" und "Chalte Chalte" gemeinsam vor der Kamera, wo die Chemie zwischen ihnen stets für Begeisterung bei den Fans sorgte.

Rani gab außerdem Einblick in ihre frühere Bewunderung für Shah Rukh, der durch seine Rolle in "Dilwale Dulhania Le Jayenge" bereits zum Superstar geworden war, als sie gerade an ihrem Debütfilm "Raja Ki Aayegi Baraat" drehte. Die Zusammenarbeit mit ihm fühlte sich für sie "surreal" an, da Shah Rukh bereits als einer der Größten der Branche galt. Doch trotz seines Ruhms sei er immer freundlich, sensibel und respektvoll aufgetreten – Eigenschaften, die Rani bis heute an ihm schätzt: "Shah Rukh kommt mit dieser sanften, sensiblen Energie." Diese Verbindung unter Kollegen wurde mit jedem ihrer Projekte enger und lässt bis heute keine Distanz unter den Freunden erkennen.

Abseits der Leinwand verbindet Rani und Shah Rukh eine langjährige Freundschaft, die von gegenseitigem Respekt geprägt ist. Beide Schauspieler genießen bis heute einen besonderen Platz in der indischen Filmindustrie und in den Herzen ihrer Fans. Während Shah Rukh für seine Vielseitigkeit und seinen Witz bekannt ist, schätzt man Rani für ihre markante Stimme und ihr beeindruckendes Schauspiel. Die Tatsache, dass die Inderin heute noch vor der Kamera steht, haben Fans auch ihrem Ehemann Aditya Chopra zu verdanken. Er war die treibende Kraft, die Rani nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Adira zum Comeback motivierte.

Getty Images Shah Rukh Khan und Rani Mukerji, Oktober 2010

Getty Images Rani Mukerji und Shah Rukh Khan

Getty Images Rani Mukerji bei den Lions Gold Awards in Mumbai, Januar 2012