Private Details: Rani Mukerji reflektiert Leben mit Ehemann

Rani Mukerji (47) hat seltene Einblicke in ihr Familienleben gegeben und dabei offen über die Beziehung zu ihrem Ehemann Aditya Chopra gesprochen. Im Gespräch mit Karan Johar schwärmte die Schauspielerin laut Times Entertainment von der Bodenständigkeit des Studio-Chefs und erzählte, wie sehr sie seine Art als Partner und Vater schätzt. Rani sagte: "Er ist wirklich sehr unkompliziert. Er kam nicht mit dem Ballast, Yash Chopras Sohn zu sein oder der zu sein, der er ist. Hätte er auch nur ein Quäntchen Ego, hätte ich mich wohl nicht in ihn verliebt." Besonders rührte sie der Anblick von Aditya mit ihrer Tochter Adira: "Wenn ich ihn mit unserer Tochter sehe, erinnert mich das an meine Tage mit meinem Vater. Die Zeit, die er mit ihr verbringt, macht mich sehr glücklich."

Zum Abschluss des Nachmittags wurde es noch emotionaler: Vor Publikum las Rani einen Brief vor, den ihre Tochter Adira an sie geschrieben hatte und der sie sichtlich rührte. "Hallo Mama. Zunächst möchte ich sagen, wie sehr ich dich liebe. Du bist die beste Mutter der Welt. Wir haben unzählige Erinnerungen geteilt – fröhliche, tränenreiche und lustige", hieß es darin. Weiter schrieb Adira: "Einige Eigenschaften mag ich an dir, einige nicht, und manche habe ich von dir geerbt..." Der intime Blick in die Familienbande machte deutlich, wie sehr Nähe und gemeinsame Zeit im Hause Mukerji-Chopra zählen. Für Rani war es eine Gelegenheit, nicht nur über die Liebe zu sprechen, sondern sie vor Publikum spürbar zu machen – durch die Worte ihres Kindes.

Schon in der Vergangenheit zeigte die Inderin, wie sehr sie auf die Unterstützung durch ihren Mann bauen konnte. Nachdem sie Mutter geworden war und eine Pause vom Filmgeschäft eingelegt hatte, war es Aditya, der sie mit liebevollen Worten zur Rückkehr motivierte. "Du bist Rani Mukerji. Du musst zurück ins Rampenlicht. Dein Kind wächst von alleine und wird ein eigenes Leben haben. Aber du kannst nicht vergessen, wer du bist. Deine Fans warten auf dich, also geh zurück zur Arbeit", habe er damals laut Pinkvilla gesagt. Nach diesem eindringlichen Zuspruch habe sie ihren ersten Film nach der Geburt, "Hitchki", gedreht, als die kleine Adira gerade 14 Monate alt gewesen sei.

Getty Images Rani Mukerji in Mumbai, Mai 2011

Getty Images Yash Chopra und Rani Mukerji bei der Vorführung von "Veer-Zaara" in Paris, April 2006

Getty Images Rani Mukerji bei den Lions Gold Awards in Mumbai, Januar 2012