Thomas Müller und Laura Wontorra liefern sich Wortgefecht

Bei der WM-Berichterstattung auf MagentaTV kam es zwischen Moderatorin Laura Wontorra (37) und Fußballexperte Thomas Müller (36) zu einem hitzigen Wortgefecht vor laufender Kamera. In einem Video, das aktuell viral geht, ist zu sehen, wie sich die beiden vor dem zweiten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste einen heftigen Schlagabtausch lieferten. Auslöser war Lauras Vorwurf, dass Thomas im Team immer gegen alle schieße und seine Meinung unbedingt durchsetzen wolle. "Ich schieße gegen euch? Okay", reagierte der Fußballer darauf. Laura bestätigte: "Jaja, ich habe manchmal so den Eindruck. Aber bis heute Abend kriegen wir dich schon noch hin."

Das war jedoch noch nicht das Ende des Austauschs. Nachdem die beiden kurz mit der Berichterstattung weitergemacht hatten, legte Thomas nach: "Kleiner Scherz. Ich muss dein Narrativ auch bedienen. Wenn du schon das Gefühl hast, ich schieße gegen dich, dann muss ich das schließlich durchziehen." Daraufhin erklärte eine sichtlich genervte Laura: "Nicht nur gegen mich, ich nehme es nicht persönlich. Ich hatte das Gefühl, bei allen Experten und Kollegen sagst du: 'Einen kleinen Hint hab ich noch für euch und weiß es besser als ihr.'" Thomas wies den Vorwurf zurück – er wisse es nicht besser, sondern nur anders. Laura quittierte das lediglich mit einem knappen "Ja, ja, ja". Einige Stunden später war der Streit offenbar beigelegt: Thomas nahm die Moderatorin in den Arm und betonte: "Wir waren nie schlecht, wir waren immer gut miteinander."

Das Video sorgt auf X für rege Diskussionen unter den Zuschauern. Während manche Fans Thomas' Seite ergreifen, halten andere Lauras Kritik für berechtigt. "Und so sehr mich Laura Wontorra häufig nervt, aber sie hat Recht. Müller benimmt sich als Experte wirklich, als wäre er der Einzige, der den Fußball verstanden hat", schreibt ein User. Ein anderer kommentiert: "Thomas Müller kommt einfach nicht aus seiner Rolle als Klassenkasper raus. Eigentlich ein total geiler Experte, aber es ist zunehmend anstrengend, dass er pausenlos lustig sein will." Bis zuletzt wurde die WM-Berichterstattung auf MagentaTV von Fans gelobt – das Studiopersonal rund um Thomas, Laura, Mats Hummels (37) und Johannes B. Kerner (61) hatte eineinhalb Wochen lang einen guten Eindruck hinterlassen.

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Getty Images Experten bei der MagentaTV-Teampräsentation zur WM 2026

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Getty Images Laura Wontorra beim Deutschen Fernsehpreis 2025 in Köln

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Instagram / esmuellert Thomas Müller unterschreibt Papier, @esmuellert 10.10.25