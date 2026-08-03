Laura zeigt ihr Liebesglück, doch Riccardo bleibt diskret

Pärchenfotos auf Reisen: Laura Wontorra (37) und ihr Freund Riccardo Basile (34) geben auf Instagram gerade einen Einblick in ihr Liebesleben. Die Moderatorin teilt auf ihrem Profil Schnappschüsse aus New York und den Hamptons – auf einem davon stehen die beiden Seite an Seite im Baseballstadion der New York Yankees, beide in aufeinander abgestimmten Outfits mit Yankees-Jeansjacken und Kappen. Wer Laura aber nicht genau kennt, wird sie auf dem Bild kaum erkennen, denn das Paar ist nur von hinten zu sehen. Lediglich ihre Armbänder verraten, wer da neben Riccardo steht.

Was auffällt: Während Laura fleißig Paarbilder auf ihrem Account postet, hält sich Riccardo auf seinem eigenen Profil mit solchen Aufnahmen deutlich zurück. Auf seinen Fotos aus Marbella und den Hamptons ist er jeweils allein zu sehen. Nur ein einziges Bild aus New York zeigt ihn gemeinsam mit Laura – und selbst da ist sie, wie beschrieben, kaum zu erkennen. Warum er damit so zurückhaltend ist, hat er gegenüber der Bild-Zeitung einmal erklärt: "Im Fußball werden ja auch nicht alle Transfergerüchte oder Vereinswechsel kommentiert. Das halte ich in meinem Privatleben genauso."

Die Liebesgeschichte der beiden begann nicht von Null: Laura und Riccardo kennen sich bereits seit Jahren aus der Sportbranche. Der Moderator steht seit 2017 für Sky Deutschland vor der Kamera und war unter anderem Co-Moderator in der Fußball-Talkshow von Lauras Vater Jörg Wontorra. Die gemeinsamen Sommerurlaube in Marbella und den USA zeigen, dass das Paar die Auszeit nach einem langen Arbeitssommer gemeinsam genießt – Laura hatte zuletzt während der Fußball-WM aus den USA, Kanada und Mexiko berichtet.

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Instagram / laurawontorra Riccardo Basile und Laura Wontorra, Juli 2026

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Instagram / riccardobasile Riccardo Basile und Laura Wontorra, Juli 2026

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Imago Laura Wontorra mit Vater Jörg beim 40. Deutschen Sportpresse-Ball, November 2022