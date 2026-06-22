Thomas Müller flasht als WM-TV-Experte mit ehrlicher Analyse

Thomas Müller (36) dreht bei der Fußball-WM 2026 so richtig auf – diesmal allerdings nicht auf dem Platz, sondern im TV-Studio! Seit dem Start des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada sorgt der Weltmeister von 2014 bei Magenta als Experte für mächtig Wirbel und macht den Vor- und Nachlauf der Spiele zur eigenen Show. Gemeinsam mit Jürgen Klopp (59) und später auch mit Mats Hummels (37) liefert Thomas im Studio launige Analysen, ehrliche Einschätzungen und jede Menge Sprüche. Die Auftritte des Bayern-Idols werden in den sozialen Netzwerken gefeiert, viele Fans schalten inzwischen gezielt für seine Segmente ein – und nicht nur für die Spiele selbst.

Was Thomas sofort von anderen TV-Experten abhebt, ist seine entwaffnende Ehrlichkeit. Statt auswendig gelernter Phrasen liefert er klare Einschätzungen – und gibt offen zu, wenn er etwas nicht weiß. Dazu kommen schlagfertige Sprüche am laufenden Band. Als Moderatorin Laura Wontorra (37) ihn fragte, ob man als Spieler nie für einen Trainer spiele, antwortete er: "Nee, oder hast du schon mal für den Chef moderiert?" Im Vorlauf zur Partie Kanada gegen Katar schwärmte er so begeistert von seiner neuen Heimat, dass seinem Studiokollegen Mats das Lachen gar nicht mehr aus dem Gesicht wich. Auch mit Jürgen sorgte Thomas bereits für einen viel diskutierten Moment: Als der Fußballmanager eine Aussage über ein mögliches Aus von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) machte, konterte er trocken: "Kloppo, es ist erst Juni, du bist schon im September."

Thomas spielt seit Kurzem in der MLS bei den Vancouver Whitecaps in Kanada und hat damit seine Karriere in einer neuen Liga fortgesetzt. Zuvor war er jahrelang das Gesicht des FC Bayern München und wurde mit der deutschen Nationalmannschaft 2014 in Brasilien Weltmeister. Seine ehemaligen Nationalmannschaftskollegen Per Mertesacker (41) und Christoph Kramer (35) sind in diesem WM-Sommer übrigens ebenfalls als TV-Experten aktiv – sie sind für das ZDF vor der Kamera zu sehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Müller bei der Präsentation des MagentaTV-Teams für die WM 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Müller und Jürgen Klopp bei der Team-Präsentation von MagentaTV zur Fußball-WM 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Mueller und Mats Hummels beim NBA-Spiel der Memphis Grizzlies gegen Orlando Magic in der Uber Arena in Berlin, Januar 2026

Anzeige