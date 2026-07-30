"Tolles Paar": Laura Wontorra im Liebesurlaub mit Riccardo

Laura Wontorra (37) und ihr Freund Riccardo Basile (34) verbringen ihren Sommerurlaub gemeinsam in Marbella – und die Moderatorin lässt ihre Fans auf Instagram daran teilhaben. Nach den anstrengenden WM-Wochen, in denen Laura aus den USA, Kanada und Mexiko berichtete, ist jetzt endlich Auszeit angesagt. Auf einer sommerlichen Bilderstrecke zeigt sich die Moderatorin bestens gelaunt im kurzen weißen Seidenwickelrock und schwarzem Spaghettiträger-Top, dazu weiße Sonnenbrille und große schwarze Ohrringe. Auf einem der Fotos kuscheln sich Laura und Riccardo gemeinsam in die Kamera – die beiden wirken entspannt und glücklich.

In den Kommentaren unter dem Beitrag reagieren die Fans begeistert auf die Pärchenschnappschüsse. "Ihr seht so happy aus! Freut mich sehr für euch", schreibt eine Nutzerin bei Instagram. Ein anderer Kommentar lautet schlicht: "Tolles Paar." Ein weiterer User freut sich über die Fotos und schwärmt: "Marbella steht dir sehr gut." Laura selbst schreibt in der Bildunterschrift: "Irgendwas über Sommer in Marbella." Erst Anfang Juni hatten Laura und Riccardo ihre Beziehung mit einem gemeinsamen Foto offiziell gemacht.

Schon vor wenigen Tagen hatte Laura gezeigt, wie ernst es mit Riccardo ist. In einer Instagram-Story aus den USA postete sie ihn am Flughafen zwischen Koffern und Terminal-Trubel. Dazu schrieb sie: "My hot bf and all his luggage." Auf Deutsch: "Mein heißer Freund und sein ganzes Gepäck." Neben den zahlreichen positiven Kommentaren sorgen sich einige Fans allerdings auch um die Moderatorin. Grund dafür ist ihre aktuelle Figur.

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Instagram / laurawontorra Larua Wontorra, Juli 2026

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Instagram / laurawontorra Laura Wontorra und Riccardo Basile, Juli 2026

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Instagram / laurawontorra Laura Wontorra, Moderatorin