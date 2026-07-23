Ex-"Ninja Warrior"-Moderationstrio führt durch neue Gameshow

Für alle Freunde von Muskelkraft, Ausdauer und spektakulären Wettkämpfen gibt es schon bald Nachschub im deutschen Fernsehen: RTL und Amazon Prime Video bringen gemeinsam die neue Gameshow "Gladiators – Die Show der Giganten" an den Start. Bei Prime Video sind alle fünf Folgen der Auftaktstaffel laut Fernsehserien.de ab dem 6. August verfügbar, bevor die Show am 4. September auch bei RTL und RTL+ ausgestrahlt wird. Durch das Spektakel führen drei bekannte Gesichter: Frank Buschmann (61), Jan Köppen (43) und Laura Wontorra (37) moderieren die neue Sendung gemeinsam – das Trio kennen Fans bereits aus der Show Ninja Warrior Germany.

Das Konzept der Show ist einfach erklärt: In acht Vorrunden treten jeweils zwei Männer und zwei Frauen – die sogenannten Contenders – in verschiedenen Kraft- und Geschicklichkeitsdisziplinen gegen insgesamt 17 professionelle Gladiatoren an. Wer dabei möglichst viele Punkte sammelt, sichert sich einen Vorteil für den finalen Hindernisparcours, den sogenannten Eliminator. Dort messen sich die Contenders im direkten Duell und kämpfen um den Einzug ins Halbfinale. Wer am Ende aller Runden Nervenstärke, Taktik und körperliche Höchstleistung vereint, darf sich schließlich "Gladiators Champion" nennen.

Das Format basiert auf dem US-Klassiker "American Gladiators", der ursprünglich von 1989 bis 1996 produziert wurde. In Deutschland war die Show erstmals Anfang der 1990er Jahre bei RTL zu sehen. Die neue deutsche Adaption wird von RTL Studios produziert und ist nicht die einzige Neuauflage: Auch für die BBC gibt es eine britische Variante, die bereits verlängert wurde. Inga Leschek, Chief Content Officer von RTL Deutschland, schwärmte bei der Präsentation des Formats: "Gladiators steht für Kraft, Ausdauer, Emotion – und für Fernsehen, das knallt. Gemeinsam mit Prime Video schlagen wir ein neues Kapitel dieses ikonischen Formats auf."

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RTL / Markus Hertrich Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann, "Gladiators"-Moderatoren

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RTL / Pascal Bünning Die Teilnehmer von "Gladiators – Die Show der Giganten"

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RTL / Markus Hertrich Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank "Buschi" Buschmann bei "Ninja Warrior Germany"

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