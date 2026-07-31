Laura Wontorra begeistert ihre Fans mit neuer Frisur

Laura Wontorra (37) genießt aktuell Sonne, Strand und ganz viel Liebe in Marbella – und überrascht ihre Community dabei mit einem komplett neuen Look. Nach ihrem intensiven Einsatz bei der Fußball-WM meldet sich die Moderatorin jetzt auf Instagram aus ihrem Lieblingsurlaubsort zurück und präsentiert ihren Fans nicht nur romantische Schnappschüsse mit ihrem Freund Riccardo Basile (34), sondern auch eine frische Frisur. Statt ihrer gewohnten langen Mähne trägt Laura plötzlich einen stylischen Long Bob, den sie in einem kurzen "Fitcheck"-Video zusammen mit einem eleganten braunen Zweiteiler in Szene setzt. Die Kombination aus Urlaubsfeeling, neuem Haarschnitt und verliebten Pärchenmomenten sorgt dafür, dass die 37-Jährige ihren Followern gerade besonders ins Auge fällt.

Unter dem Post sammeln sich zahlreiche begeisterte Kommentare, die Lauras Typveränderung feiern. Viele Fans loben nicht nur den neuen Schnitt, sondern auch ihr Styling im Urlaub. "Wooow Haare auch 10/10", schwärmt eine Nutzerin unter dem Clip, andere schreiben Komplimente wie "Nice hair!" oder "Wow, tolle Haare". Auch ihr Outfit, der braune Zweiteiler der Marke Magda Butrym, kommt gut an: "Schöner Haarschnitt & tolles Outfit!", fasst ein weiterer Kommentar den Tenor zusammen. Die Moderatorin trifft mit ihrem modernen Long Bob offenbar voll den Geschmack ihrer Community – und nutzt die entspannte Auszeit in Spanien, um ihren neuen Look ganz entspannt in der Sonne zu präsentieren.

An ihrer Seite in Marbella ist ihr Partner Riccardo, mit dem Laura seit einigen Monaten liiert ist. Die beiden Sportmoderatoren kennen sich schon länger aus der Arbeit und liefen sich immer wieder im Rahmen ihrer Jobs über den Weg, bevor aus der Bekanntschaft Anfang des Jahres eine Beziehung wurde. Auf Instagram zeigt Laura nun ein zweigeteiltes Foto mit zwei Selfies, auf denen sie und Riccardo eng aneinandergeschmiegt in die Kamera lächeln. Für ihre Fans wirkt die Moderatorin dabei besonders gelöst und zufrieden. Eine Followerin bringt es kurz und knapp auf den Punkt: "Liebe steht dir gut." So bekommen die Follower nicht nur Stylinginspiration, sondern auch intime Einblicke in Lauras aktuelles Liebesglück unter der Sonne von Marbella.

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Instagram / laurawontorra Laura Wontorra, Moderatorin

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Instagram / laurawontorra Laura Wontorra und Riccardo Basile, Influencer-Paar

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Instagram / laurawontorra Riccardo Basile und Laura Wontorra, Juli 2026

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