"Heiß": Laura Wontorra schwärmt von ihrem Partner Riccardo

Laura Wontorra (37) genießt ihr Liebesglück jetzt nicht mehr nur still und heimlich, sondern ganz offiziell – und lässt ihre Community daran teilhaben. In ihrer aktuellen Instagram-Story zeigt die Moderatorin ihren Kollegen und Partner Riccardo Basile (34) am Flughafen in den USA, wo sie zuletzt für Magenta von der Fußball-WM berichtete. Zu dem Schnappschuss, der Riccardo mit Koffern im Terminal zeigt, schreibt Laura auf Englisch: "My hot bf and all his luggage." Auf Deutsch heißt das so viel wie "Mein heißer Freund und sein ganzes Gepäck". Für viele Fans ist damit klar: Die beiden TV-Gesichter sind ein Paar. Bevor für die Sportmoderatorin die neue Bundesliga-Saison startet, geht es mit ihrem "heißen Freund" jetzt erst einmal in den Sommerurlaub.

Wohin die Reise geht, verraten die beiden ihren Fans allerdings nicht. Gerüchte über eine Romanze zwischen Laura und Riccardo kursierten bereits seit einigen Wochen, bevor das Paar seine Beziehung Ende Juni öffentlich machte. Seitdem teilte die Moderatorin immer wieder Momentaufnahmen aus ihrer gemeinsamen Zeit, etwa Bilder, auf denen die beiden Hand in Hand durch New York City spazierten oder ein Kuschelfoto von einem Sandstrand in den Hamptons.

Doch unter Lauras neuester Bilderstrecke aus den USA ging es vor einer Woche nicht nur um Beach-Vibes und Verliebtheit. In den Instagram-Kommentaren meldeten sich auch Fans zu Wort, die sich Sorgen um ihr Gewicht machten. Ein Satz stach dabei besonders heraus: "Bitte iss mehr." Zwischen all den Herzchen und Komplimenten wirkte diese Mahnung wie ein kleiner Dämpfer unter dem Liebes-Post. Gleichzeitig gab es jede Menge Zuspruch aus dem Promi-Umfeld. Lena Gercke (38) kommentierte: "Du strahlst." Auch Frauke Ludowig (62), Evelyn Burdecki (37) und Ina Aogo (37) reagierten mit Herzchen, Palina Rojinski (41) schickte ebenfalls ein Herz. Caro Daur (31) und Mats Hummels (37) zeigten ihre Unterstützung mit einem Like.

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Instagram / laurawontorra Laura Wontorra und Riccardo Basile, Influencer-Paar

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Instagram / laurawontorra Riccardo Basile, Juli 2026

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Instagram / laurawontorra Riccardo Basile und Laura Wontorra, Juni 2026