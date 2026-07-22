Nach Ehe-Aus: Lisa Müller ist noch nicht über Thomas hinweg

Beim Sommerempfang des Bayerischen Landtags auf Schloss Schleißheim zeigte sich Lisa Müller (36) erstmals wieder bei einem großen öffentlichen Event – und das als Singlefrau. An Dating scheint sie nach ihrem Liebes-Aus mit Thomas Müller (36) allerdings noch keinen Gedanken zu verschwenden: Gegenüber Bild ließ Lisa keinen Zweifel daran, dass sie noch nicht bereit ist, weiterzumachen. "Oh, da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich glaube, da hänge ich noch zu sehr an... Es ist jetzt noch zu nah dran", antwortete sie auf die Frage, was ein neuer Mann an ihrer Seite mitbringen müsste.

Von einem neuen Liebesglück ist Lisa also noch weit entfernt. Auf Nachfrage nach den Eigenschaften eines künftigen Partners zögerte sie zunächst, bevor sie dann doch antwortete: "Humor muss der Mann haben. Und Charme. Charakter und dieser Vibe sind für mich entscheidend." Ihr Begleiter des Abends, Michael, ist dagegen nur ein enger Vertrauter – und schwärmt von ihr in höchsten Tönen: "Lisa ist die intelligenteste, humorvollste und schönste Frau, die ich kenne."

Thomas und Lisa galten jahrelang als eines der beständigsten Promi-Paare Deutschlands. Seit ihrer Jugend zusammen, hatten sie rund 17 gemeinsame Jahre verbracht, bevor sie Anfang Juni 2026 ihre einvernehmliche Trennung bekanntgaben. Zuvor war seit Längerem über ein Liebes-Aus spekuliert worden, da sich die beiden kaum noch gemeinsam zeigten. Im vergangenen Sommer war Thomas zudem für einen Platz im Kader der Vancouver Whitecaps nach Kanada ausgewandert, während Lisa in Deutschland zurückblieb.

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Imago Thomas und Lisa Müller bei der Shibuya-Crossing-Party im Mandarin Oriental in München, 22.02.2024

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IMAGO / Pressefoto Baumann Thomas und Lisa Müller, 2018

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Getty Images Lisa und Thomas Müller auf einer Filmpremiere in München, 2017