Markenrechtsstreit: Eminem kassiert Niederlage gegen Label

Eminem (53) hat einen Markenrechtsstreit gegen ein australisches Bademodenlabel verloren. Der Rapper wollte verhindern, dass die Marke Swim Shady ihren Namen weiterhin verwenden darf – doch der zuständige australische Registrar of Trade Marks, Benjamin Goldsworthy, entschied nun zugunsten des kleinen Unternehmens. Swim Shady, das für Strandsonnenschirme, Handtücher, Taschen und Bademode bekannt ist, darf seinen Namen behalten und ihn weiterhin für seine Strandprodukte nutzen. Obendrauf muss Eminem auch noch die Verfahrenskosten übernehmen, wie Daily Mail berichtet.

Benjamin begründete seine Entscheidung damit, dass der Begriff "Slim Shady" in der Öffentlichkeit vor allem als Künstlerpersona sowie als Song- und Albumtitel des Rappers verankert sei – und weniger mit konkreten Produkten in Verbindung gebracht werde. Swim-Shady-Mitgründer Jeremy Scott zeigte sich erleichtert: "Wir sind dankbar für die sorgfältige Prüfung der Belege durch den Delegierten und sind äußerst zufrieden mit dem Ergebnis", sagte er. Der Rechtsstreit ist damit aber noch nicht vollständig beendet: In Großbritannien laufen weitere Verfahren, und auch in Japan steht eine Entscheidung noch aus.

Swim Shady wurde von Jeremy Scott, einem ehemaligen Manager des Rugby-Clubs South Sydney Rabbitohs, und seiner Partnerin Elizabeth Afrakoff gegründet. Die Marke meldeten sie 2024 an – woraufhin Eminem Widerspruch einlegte, der seine Trademarks "Shady" und "Shady Limited" bereits seit 2002 hält. Für Eminem hingegen ist es nicht das erste Mal, dass er den Namen "Shady" juristisch verteidigt. In der Vergangenheit nahm er bereits das Bekleidungslabel "Shadzy", das Sonnenbrillenunternehmen "Shady Character" und den Podcast "Reasonably Shady" ins Visier. Privat sorgte zuletzt nicht er selbst für Schlagzeilen, sondern seine Ex-Frau Kim Scott: Gegen sie liegt ein Haftbefehl vor, nachdem sie nicht zu einem Gerichtstermin wegen eines mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt-Falls erschienen war.

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Getty Images Eminem, Rapper

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Imago Eminem mit Kim Scott bei der Release-Party zu "The Marshall Mathers LP" im One 51 Club, New York, am 22. Mai 2000

Im Markenstreit: Auf wessen Seite steht ihr? Team Swim Shady – cleveres Label, fairer Sieg. Team Eminem – sein Markenzeichen muss konsequent geschützt werden. Ergebnis anzeigen