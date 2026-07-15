Ohnmachtsanfall: Eminems Ex-Frau ins Krankenhaus gebracht

Kimberly Scott (51), die Ex-Frau von Rapper Eminem, ist am vergangenen Samstagabend nach einem medizinischen Notfall ins Krankenhaus eingeliefert worden. Rettungskräfte wurden gegen 20 Uhr Ortszeit zu ihrem Haus im Ort Chesterfield im US-Bundesstaat Michigan gerufen, nachdem ein Notruf wegen einer bewusstlosen Person eingegangen war. Wie TMZ berichtet, transportierten Sanitäter Kim auf einer Trage aus dem Haus und luden sie in einen Rettungswagen. Während des Transports soll sie wieder ansprechbar gewesen sein.

Laut dem Einsatzbericht der Feuerwehr und des Rettungsdienstes von Chesterfield lautete das Ereignis offiziell "Blutung/Schnittwunde". Kimberly wurde anschließend ins McLaren Macomb Hospital gebracht. Über ihren aktuellen Gesundheitszustand ist bislang nichts bekannt. Die Polizei von Chesterfield bestätigte lediglich, dass Beamte zu dem Einsatz vor Ort waren.

Der Vorfall ereignet sich in einer schwierigen Zeit für Kimberly. Sie sieht sich derzeit mit einem laufenden Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer konfrontiert. Zuletzt war ein Haftbefehl gegen sie ausgestellt worden, nachdem sie zu einer Gerichtsanhörung nicht erschienen war – dieser wurde aber später wieder aufgehoben. Bereits 2021 waren Rettungskräfte zu Kimberlys Haus in Michigan ausgerückt, nachdem ein Notruf wegen einer suizidgefährdeten Person eingegangen war. Auch damals wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Mit Eminem war sie zweimal verheiratet, die Ehe endete beide Male in Scheidung. Gemeinsam haben die beiden Tochter Hailie Jade.

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Getty Images Kim Scott in Michigan, 2007

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Imago Eminem mit Kim Scott bei der Release-Party zu "The Marshall Mathers LP" im One 51 Club, New York, am 22. Mai 2000

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Getty Images Kim Scott Mathers, 2004