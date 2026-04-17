Namen verraten: Eminems Tochter Alaina begrüßt erstes Baby

Eminems (53) Tochter Alaina Scott ist zum ersten Mal Mutter geworden! Die 32-Jährige brachte am 14. April gemeinsam mit ihrem Mann Matt Moeller Töchterchen Scottie Marie Moeller zur Welt. Zwei Tage nach der Geburt teilte sie auf Instagram erste Fotos des Neugeborenen und der jungen dreiköpfigen Familie. Dabei verriet sie auch die herzerwärmende Geschichte hinter dem Namen ihrer Kleinen. "Scottie, zu Ehren meiner 'Scott Schwestern.' Die Frauen, die dem Namen und meinem Leben so viel Bedeutung gegeben haben. Möge sie ihm nun eine eigene Bedeutung geben und immer wissen, wie sehr sie geliebt wird, von Mama und Papa und ihren Tanten", schreibt die frisch gebackene Mama.

In ihrem emotionalen Post richtete Alaina auch liebevolle Worte an ihren Mann: "Für meinen Mann: Ich kann es nicht fassen, dass sie uns gehört. Danke, dass du mir das größte Geschenk meines Lebens geschenkt hast. Ich liebe dich unendlich." Schwester Hailie Jade (30) ließ es sich nicht nehmen, ihrer Geschwister in den Kommentaren zu gratulieren und ihre Vorfreude zu teilen: "So glücklich für euch. Ich kann es kaum erwarten, die Tante der Kleinen zu sein, und Elliot freut sich schon darauf, seine Cousine kennenzulernen."

Die Schwangerschaft hatten Alaina und Matt im Oktober 2025 auf Instagram bekannt gegeben – mit einer liebevoll inszenierten Fotoreihe. Alaina hielt in den Aufnahmen die Reaktionen ihres Liebsten auf die gemeinsamen Babynews fest. Nachdem sie ihn mit verbundenen Augen in ein Gebäude geführt hatte, öffnete er einen kleinen Schuhkarton, in dem ein Paar Mini-Sneaker und der positive Schwangerschaftstest zu finden waren. Die freudige Überraschung stand ihm mitten ins Gesicht geschrieben.

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Instagram / alainamariescott Alaina Scott posiert mit Mann und Baby

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Instagram / alainamariescott Die Tochter von Alaina Scott, 2026

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Instagram / alainamariescott Alaina Marie Scott und ihr Partner, Oktober 2025