Nach Klinikdrama um Kim Scott meldet sich Hailie Jade

Nur wenige Tage nach dem dramatischen Klinikeinsatz um Kim Scott (51) meldet sich ihre Tochter Hailie Jade (30) nun wieder bei ihren Fans. Die 30-Jährige, die bereits selbst ein Kind hat, teilte auf Instagram ein neues Video, in dem sie wie eine nervöse Protagonistin einer Doku in einem Sessel sitzt und an ihrem Outfit herumspielt. Dazu blendet die Influencerin augenzwinkernd einen Text ein – und sorgt damit für viel Gesprächsstoff. Wie das US-Portal OK! berichtet, ist es der erste entspannte Clip der jungen Frau, seit ihre Mutter nach einem mutmaßlichen Suizidversuch ins Krankenhaus gebracht wurde.

In den Kommentaren unter dem Beitrag meldeten sich zahlreiche Fans zu Wort. Viele schickten dabei Genesungswünsche an ihre Mutter: "Ich hoffe, es geht deiner Mutter gut", schrieb ein Nutzer. Andere wünschten sich scherzhaft eher eine Doku über Hailie selbst als Tochter des "Lose Yourself"-Rappers. Kim war am 11. Juli ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem Ersthelfer gegen 20 Uhr zu ihrem Haus in Chesterfield im US-Bundesstaat Michigan gerufen worden waren. Laut einem Notrufmitschnitt, über den mehrere Medien berichteten, soll Kim sich die Handgelenke aufgeschnitten haben. Sie wurde ins McLaren Macomb Hospital transportiert. Ihr aktueller Gesundheitszustand ist nicht bekannt.

Kim und Eminem (53) verbindet eine lange und turbulente Geschichte. Die beiden lernten sich 1988 als Teenager auf einer Party kennen. Ihre gemeinsame Tochter Hailie wurde im Dezember 1995 geboren, 1999 heirateten Kim und Eminem zum ersten Mal – die Ehe hielt bis 2001. 2006 gaben sie sich erneut das Jawort, trennten sich aber noch im selben Jahr wieder. Wie das Verhältnis zwischen Hailie und ihrer Mutter Kim heute ist, ist öffentlich nicht bekannt.

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Instagram / hailiejade Hailie Jade bei einem Footballspiel

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Getty Images Eminem mit seiner Tochter Hailie im Hintergrund

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Getty Images Kim Scott im Oktober 2001