Gegen Eminems Ex Kim Scott liegt ein Haftbefehl vor

Gegen Kim Scott, der Ex-Frau von Rapstar Eminem (53), liegt aktuell ein Haftbefehl vor. Die US-Amerikanerin hätte sich jetzt eigentlich im Macomb County District Court in Michigan vor Richter William H. Hackel III wegen eines Falls von mutmaßlicher Trunkenheit am Steuer verantworten sollen, erschien dort laut Page Six jedoch nicht. Medienberichten zufolge blieb Kim auch Stunden nach dem geplatzten Termin weiterhin auf freiem Fuß. Die Kaution für sie wurde demnach auf rund 10.000 Dollar (rund 8.700 Euro) festgesetzt. Die neue Entwicklung wirft erneut ein Schlaglicht auf die bewegte Vergangenheit der einstigen Partnerin des Musikers.

Auslöser des aktuellen Verfahrens ist ein Vorfall Mitte Mai, bei dem Kim in Macomb County verhaftet und ins Gefängnis von Mt. Clemens gebracht wurde. Detective Sgt. Joseph Feld vom Chesterfield Township Police Department erklärte gegenüber TMZ, dass sie mit ihrem Auto in der Nähe von Detroit in ein anderes Fahrzeug gekracht sein soll. Verletzt wurde dabei niemand, die Polizei ging jedoch von Alkohol am Steuer aus. Kims Fahndungsfoto, das sie nach der Festnahme mit einem auffälligen Lächeln zeigen soll, machte bereits damals online die Runde. Nur wenige Tage zuvor hatte sie sich wegen eines ähnlichen Unfalls im Februar vor Gericht verantworten müssen. Dabei soll sie mit ihrem Wagen ein geparktes Auto gerammt haben, anschließend nach Hause gefahren sein und dort mit dem Fahrzeug in ihr eigenes Garagentor gekracht sein. Bodycam-Aufnahmen der Polizei sollen Flaschen im Wagen gezeigt haben, in denen sich offenbar eine Mischung aus Softdrinks und Alkohol befand, zudem absolvierte Kim einen Atemalkoholtest.

Kim und Eminem verbindet eine lange und äußerst bewegte gemeinsame Geschichte. Das Paar gab sich erstmals 1999 das Jawort, trennte sich jedoch zwei Jahre später wieder. 2006 heirateten die beiden erneut, nur wenige Monate später reichte der Rapper allerdings erneut die Scheidung ein. Aus der Beziehung stammen drei gemeinsame Kinder: Hailie Jade, Alaina Marie und Stevie Laine (24). Nach der endgültigen Trennung baute sich Kim ein Leben abseits des Rampenlichts auf und bekam später noch Sohn Parker, mit dem sie laut TMZ auch an dem früheren Autounfall beteiligt gewesen sein soll. Der Musiker selbst hat in seinen Songs und Interviews immer wieder auf die komplizierte Vergangenheit mit seiner Jugendliebe angespielt, während Kim ihr Privatleben überwiegend aus der Öffentlichkeit heraushält.

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Imago Eminem mit Kim Scott bei der Release-Party zu "The Marshall Mathers LP" im One 51 Club, New York, am 22. Mai 2000

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Getty Images Kim Scott Mathers, 2004

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Getty Images Eminem bei den Oscars 2020