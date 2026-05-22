Eminems Ex Kim Scott bricht bei Verhaftung in Tränen aus

Neue Details zur Festnahme von Kim Scott Mathers (51) sorgen für Aufsehen: Frisch veröffentlichtes Videomaterial zeigt Eminems (53) Ex-Frau in einem aufgewühlten Zustand, kurz nachdem sie am 13. Mai nahe Detroit mit einem anderen Fahrzeug kollidiert war. Auf den Aufnahmen, die TMZ vorliegen, schildert Kim einem Beamten, wie sie an einer Kurve von den Scheinwerfern eines entgegenkommenden Lasters geblendet wurde und daraufhin auswich, bevor sie in ein geparktes Auto krachte. Dabei brach die 51-Jährige in Tränen aus. "Es war einfach ein Unfall", schluchzte sie. "Es war das Schlimmste", fügte sie leise hinzu.

Als die Beamten nach ihren Fahrzeugpapieren fragten und das Gespräch fortführten, fiel ihnen auf, dass Kim stark lallte. Daraufhin fragte ein Polizist sie direkt nach Alkohol. Kim zeigte sich zunächst verwirrt über den Vorhalt, räumte dann aber ein: "Ich habe getrunken, aber nicht kürzlich." Vor Ort wurden Nüchternheitstests durchgeführt, anschließend legten die Beamten ihr Handschellen an. Laut TMZ wurde sie in den frühen Morgenstunden des 14. Mai in das Macomb County Jail in Mt. Clemens eingeliefert. Verletzte gab es bei dem Vorfall nach Angaben der Behörden nicht.

Die neuerliche Festnahme kommt zu einem besonders schwierigen Zeitpunkt für die zweifache Mutter: Erst kurz zuvor hatte sie vor Gericht in einem separaten Fall im Zusammenhang mit einem Unfall vom Februar kein Schuldbekenntnis, aber auch keinen Widerspruch gegen die Anklagepunkte – darunter Fahren unter Alkoholeinfluss und Fahrerflucht – abgelegt. Damals soll sie zudem Kinder im Fahrzeug gehabt haben. Die Strafmaßverkündung in diesem Fall ist für den 17. Juni angesetzt. Kim war von 1999 bis 2001 mit Rapper Eminem verheiratet und versöhnte sich kurzzeitig 2006 mit ihm, bevor das Paar sich ein Jahr später endgültig trennte.

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Getty Images Kim Scott in Michigan, 2007

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Getty Images Kim Scott Mathers, 2004

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