Alkohol am Steuer: Eminems Ex Kim bestreitet Vorwürfe nicht

Kim Mathers, (51) die Ex-Frau von Rapper Eminem (53), hat vor Gericht ein Nolo-Contendere-Plädoyer abgelegt – also kein Schuldbekenntnis, aber auch keinen Widerspruch gegen die Anklage. Wie The U.S. Sun berichtet, folgte das Plädoyer nach einer Anhörung in Michigan auf die Festnahme der 51-Jährigen im Februar. Damals soll sie angetrunken am Steuer gesessen haben – mit Kindern im Fahrzeug. Kim hat nun zwei Anklagepunkten nicht widersprochen: dem Fahren unter Alkoholeinfluss sowie dem Verlassen eines Unfallortes. Im Juni soll die Strafe verkündet werden.

Der Vorfall ereignete sich am 16. Februar gegen 20 Uhr. Kim soll zuvor mit ihrem Sohn Parker und dessen Freunden einkaufen gewesen sein. Ein Nachbar rief die Polizei, nachdem ein weißer Range Rover sein Fahrzeug gerammt hatte und dann geflüchtet war. Das Fahrzeug wurde kurz darauf vor einem nahegelegenen Haus gefunden, Kim öffnete die Tür und gab zu, den Wagen gefahren zu haben. Gegenüber den Beamten erklärte sie, zuvor in einem "Chili's"-Restaurant zwei Margaritas getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,079 Promille. Die Polizisten beschrieben sie mit "glasigen Augen, verwaschener Sprache und lethargischem Auftreten". Im Fahrzeug fanden die Beamten außerdem eine leere Miniaturflasche Alkohol sowie eine Limonadendose, die offenbar mit Alkohol gefüllt war.

Für Kim ist es nicht die erste Begegnung mit dem Gesetz in Zusammenhang mit Trunkenheit am Steuer: Bereits 2017 wurde sie wegen einer ähnlichen Sache angeklagt, nachdem sie mit ihrem Auto in einen Graben gefahren war. Damals wurde ein Suizidversuch vermutet. 2023 berichtete sie gegenüber The U.S. Sun, dass sie sauber sei und keine Drogen oder Alkohol mehr konsumiere. Ihr Ex-Mann Eminem hat seinerseits seit 18 Jahren keinen Alkohol oder Drogen mehr angerührt und wurde erst kürzlich mit einer entsprechenden Medaille der Anonymen Narcotics geehrt.

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Getty Images Eminem, Juni 2022

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Getty Images Kim Scott in Michigan, 2007

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