Für den guten Zweck: Eminem versteigert seine Sneaker

Eminem (53) räumt seinen Schuhschrank aus – und das für einen guten Zweck: Der Rapper versteigert mehr als 100 Paare Sneaker aus seiner persönlichen Kollektion. Alle Schuhe sind vom Musiker eigenhändig signiert und befinden sich noch in ihrer Originalverpackung, wie Page Six berichtet. Die Auktion wird vom Auktionshaus Julien's Auctions in Los Angeles am 25. August ausgerichtet, die Gebote können bereits abgegeben werden. Der Erlös kommt der Marshall Mathers Foundation zugute – der gemeinnützigen Stiftung des Rappers.

Die angebotenen Modelle decken mehr als zwei Jahrzehnte von Eminems Sneaker-Leidenschaft ab und stammen unter anderem von Nike, Jordan, Carhartt, PUMA und Adidas. Zu den absoluten Highlights gehören extrem seltene Promo-Modelle aus den legendären Kollaborationen des Rappers mit Jordan. Besonders im Fokus stehen die Eminem x Nike Air Jordan 3 "Slim Shady PE", die laut Auktionskatalog auf bis zu 30.000 Euro geschätzt werden. Ebenfalls heiß begehrt: ein Paar Eminem x Carhartt x Nike Air Jordan 4, das mit einer Schätzung von bis zu 21.000 Euro ins Rennen geht. Für viele Fans sind diese Schuhe bisher nur aus Fotos oder Musikvideos bekannt – jetzt können sie tatsächlich im heimischen Regal landen.

Für Eminem, der dieses Jahr 18 Jahre Nüchternheit gefeiert hat, spielt die Verbindung von Musik, Mode und Wohltätigkeit schon seit Jahren eine Rolle. Bereits Mitte der 2000er brachte der Rapper eine spezielle Nike Air Max Charity-Serie heraus, die an seinen verstorbenen Freund Proof erinnerte. Auch diesmal nutzt er seine Popularität und seine persönliche Sammlung, um über die Marshall Mathers Foundation Geld für benachteiligte Kinder und Jugendliche zu sammeln. Abseits der Bühne gilt Eminem als zurückhaltend, wenn es um sein Privatleben geht, doch über die Stiftung lässt er immer wieder Einblicke in das, was ihm wichtig ist: Chancen für junge Menschen, die es im Leben nicht leicht haben. Dass dafür jetzt einige seiner wertvollsten Sneaker weichen, dürfte vor allem zeigen, welchen Stellenwert dieses Thema für den dreifachen Vater hat.

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Getty Images Eminem, Rapper

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Instagram / eminem Eminem beim Spiel der Detroit Lions, Oktober 2023

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Getty Images Jack White und Eminem bei der Halftimeshow an Thanksgiving