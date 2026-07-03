Missbrauchsvorwürfe holen Rockstar Gary Glitter erneut ein

Gegen den 82-jährigen ehemaligen Glamrock-Star Gary Glitter (82) ist erneut Anklage erhoben worden. Die britische Strafverfolgungsbehörde Crown Prosecution Service (CPS) hat offiziell bestätigt, dass dem Musiker vier neue, mutmaßliche Sexualstraftaten zur Last gelegt werden, die sich laut einer Anzeige einer Frau zwischen 1978 und 1981 ereignet haben sollen. Konkret geht es laut OE24 um unerlaubten Geschlechtsverkehr mit einem Mädchen unter 13 Jahren sowie um drei weitere Fälle unsittlicher Berührungen eines Mädchens unter 14 Jahren.

Die stellvertretende leitende Staatsanwältin Bethan David erklärte, dass die Entscheidung zur Anklageerhebung in enger Abstimmung mit Ermittlern der Metropolitan Police getroffen worden sei und das öffentliche Interesse an einem Gerichtsverfahren klar bejaht werde. Gleichzeitig wies die Behörde in einer Pressemitteilung darauf hin, dass Gary Glitter das Recht auf ein faires Verfahren habe. Medien und Öffentlichkeit wurden dazu aufgerufen, sich mit Vorverurteilungen oder beeinflussenden Kommentaren zurückzuhalten, um den Prozess nicht zu gefährden.

Gary Glitter feierte in den 1970er-Jahren mit Songs wie "Rock and Roll (Part 2)" internationale Erfolge und gehörte damals zu den bekanntesten Glamrock-Künstlern überhaupt. Doch seine Musikkarriere wurde in den folgenden Jahrzehnten zunehmend von Kriminalfällen überschattet. Der Brite saß bereits mehrfach wegen schwerer Sexualdelikte an Minderjährigen hinter Gittern – sowohl in Vietnam als auch in seiner Heimat Großbritannien.

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Getty Images Gary Glitter, Januar 2015

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Imago Gary Glitter (Paul Gadd) auf einem von der Metropolitan Police veröffentlichten Foto, London, 27. Februar 2015

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Imago Garry Glitter bei einem Auftritt, circa 1974