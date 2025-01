Gary Glitter könnte auf Bewährung aus Gefängnis frei kommen

Der in Ungnade gefallene Sänger Gary Glitter (80) könnte in wenigen Wochen aus dem Gefängnis entlassen werden, da er schon im nächsten Monat vor einem Bewährungsausschuss erscheinen soll. Ein entsprechender Ausschuss hatte zuvor einen Antrag auf eine öffentliche Anhörung abgelehnt. Die Verantwortlichen waren damals der Meinung, dass man nicht alle Opfer von Gary kontaktieren könne. Ein Sprecher des Gremiums bestätigt jetzt allerdings gegenüber MailOnline, dass der Brite nächsten Monat nun doch vor das Gremium treten wird: "Wir können bestätigen, dass die Bewährungsprüfung von Paul Gadd vom Justizministerium an den Bewährungsausschuss verwiesen wurde und den üblichen Verfahren folgt."

In diesem Kontext betont der Vertreter Folgendes: "Die Entscheidungen des Bewährungsausschusses richten sich ausschließlich danach, welches Risiko ein Gefangener bei seiner Freilassung für die Öffentlichkeit darstellen könnte und ob dieses Risiko in der Gemeinschaft beherrschbar ist." Demnach prüfe das besagte Gremium eine Vielzahl von Beweisen wie unter anderem die Einzelheiten der ursprünglichen Straftat sowie den Schaden und die Auswirkungen, die die Straftat auf die Opfer hatte.

Der 80-Jährige verbüßt im Moment eine 16-jährige Haftstrafe, nachdem er drei Schulmädchen sexuell missbraucht hat. Er wurde bereits im Jahr 2015 für seine grauenvollen Verbrechen verurteilt, die er zwischen 1975 und 1980 verübt hatte. Im Februar 2023 haben die Verantwortlichen ihn aus dem Gefängnis HMP The Verne, einem Niedrigsicherheitsgefängnis, entlassen. Nur wenige Wochen danach wurde er jedoch wieder in Haft genommen, da er sich Bilder von Kindern im Dark Web heruntergeladen habe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gary Glitter, Juni 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Gary Glitter, November 2014