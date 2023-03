Nach nur 38 Tagen in Freiheit: Gary Glitter wieder im Knast

Er sitzt wieder im Gefängnis. Der ehemalige Rock-Star Gary Glitter (78) war wegen sexuellen Missbrauchs hinter Gittern. Anfang Februar dann die Nachricht: Er soll frühzeitig entlassen werden. Inzwischen hat der 78-Jährige die Hälfte der Haft abgesessen und soll nun automatisch wieder freikommen. Für seine neu gewonnene Freiheit gab es jedoch Auflagen. An die hat sich Garry jetzt offenbar nicht gehalten – denn er ist zurück im Knast.

Gary wurde wieder ins Gefängnis eingeliefert, nachdem er versucht haben soll, mit seinem Smartphone Zugang zum Dark Web zu finden. Seit seiner Entlassung aus dem Gefängnis vor nur 38 Tagen lebt der Musiker in einem Wohnheim mit anderen ehemaligen Häftlingen in Südengland. Wie Standard berichtet, wurde er von einem Mithäftling mit einem Smartphone gefilmt und dabei aufgenommen, wie er sagt, er wolle "the Onion" finden – ein Slang für das Dark Web, das von Pädophilen genutzt wird, um im Internet zu surfen, ohne aufgespürt zu werden. Die Justizbehörden bestätigten am Montag, dass er gegen die Auflagen verstoßen hat, die ihm für seine Freilassung auferlegt wurden.

Er wurde 2015 in einem Fall der versuchten Vergewaltigung, in einem Fall des ungesetzlichen Geschlechtsverkehrs mit einem Mädchen unter 13 Jahren und in vier Fällen der unsittlichen Körperverletzung für schuldig befunden. Er griff zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren an, nachdem er sie hinter die Bühne in seine Garderobe eingeladen und von ihren Müttern isoliert hatte. Sein drittes Opfer war noch nicht einmal 10 Jahre alt, als er sich 1975 in ihr Bett schlich und versuchte, sie zu vergewaltigen.

Getty Images Gary Glitter, Juni 2014

Getty Images Gary Glitter, Januar 2015

Getty Images Gary Glitter, Rockstar

