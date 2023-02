Sex-Missbrauch: Garry Glitter nach acht Jahren Haft frei

Jetzt ist er wieder auf freiem Fuß. Gary Glitter (78), der mit bürgerlichem Namen Paul Gadd heißt, war ein britischer Rock-Sänger. Seine größten Erfolge feierte er in den 70er-Jahren. Diesen damaligen Ruhm nutzte er scheinbar aus – er soll drei Schulmädchen sexuell missbraucht haben. Dafür wurde er im Jahr 2015 zu einer 16-jährigen Haftstrafe verurteilt. Inzwischen ist das acht Jahre her – und Gary soll jetzt schon entlassen worden sein.

Das amerikanische Magazin Mirror berichtete, dass der 78-Jährige heute aus dem Gefängnis The Verne in Portland entlassen wird. Es heiße, dass er automatisch nach der Hälfte seiner Haftzeit entlassen wird, sich jedoch in seiner neu gewonnenen Freiheit an bestimmte Auflagen halten müsse. Beispielsweise müsse er alle Beziehungen preisgeben, die in Verbindung mit Kindern stehen. 2015 habe Gary versucht, Einspruch gegen die Verurteilung einzulegen, verlor diesen jedoch.

Gary wurde bereits vor dieser Haftstrafe in anderen Fällen bestraft. Im Jahr 2002 wurde er laut Berichten wegen Sexualverbrechen des Landes Kambodscha verwiesen. In Vietnam wurde er im Jahr 2006 zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Auch hier soll er zwei Mädchen im Alter von zehn und elf Jahren sexuell missbraucht haben.

ActionPress Gary Glitters Polizeifoto vom 5. Februar 2015

Getty Images Gary Glitter im Juni 2014

ActionPress Gary Glitter im Jahr 1992

