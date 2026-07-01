Diese DFB-Stars könnten ihr letztes Turnier gespielt haben

Es ist der große WM-Schock für Deutschland: In den USA scheidet die DFB-Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) bereits im Sechzehntelfinale aus – ausgerechnet nach einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen gegen Paraguay. Das frühe Aus wirft nun nicht nur Fragen zur Zukunft des Trainers auf, sondern könnte auch das Ende der Nationalmannschaftskarriere einiger langjähriger Leistungsträger bedeuten. Torwart Manuel Neuer (40) machte seine Entscheidung direkt nach dem Abpfiff im ARD-Interview unmissverständlich klar: "Das war mein letztes Länderspiel."

TV-Experte Mats Hummels (37) forderte bei MagentaTV nach dem Spiel einen personellen Neuanfang: "Auf Spielerseite kann ich mir schon vorstellen, dass einige von sich aus zurücktreten werden." Seiner Meinung nach müsse der DFB aber auch bei erfahrenen Nationalspielern Konsequenzen ziehen, die trotz mehrerer Turniere keine sportlichen Erfolge feiern konnten. Damit könnten altersbedingt auch Pascal Groß (35), Antonio Rüdiger (33) und Kapitän Joshua Kimmich (31) gemeint sein. Während die Zukunft von Julian Nagelsmann derzeit noch offen ist, hatte Sportdirektor Rudi Völler (66) seinen Abschied bereits 2024 angekündigt und beendet sein Amt nun nach der Weltmeisterschaft.

Trotz der Enttäuschung richten die Nationalspieler den Blick bereits wieder nach vorn. Florian Wirtz (23) bedankte sich nach dem letzten Spiel bei den Fans und versprach auf Instagram: "Wir brauchen etwas Zeit, um das zu verarbeiten, aber wir werden zurückkommen." Auch Kapitän Joshua machte deutlich, dass ein Rücktritt für ihn derzeit keine Option ist: "Ich werde immer die Power haben für einen neuen Anlauf. Was ich niemals tun werde, ist aufgeben." Wie die Zukunft der DFB-Elf aussieht, bleibt offen – doch die Hoffnung auf einen erfolgreichen Neustart ist jedoch noch längst nicht verloren.

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Imago Die deutsche Startelf am 19. Juni 2026 bei der Fußball-WM in Toronto

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Getty Images Julian Nagelsmann nach dem Elfmeteraus gegen Paraguay, im Hintergrund Manuel Neuer

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Getty Images Julian Nagelsmann instruiert Deutschlands Team in der Trinkpause gegen Paraguay bei der WM 2026 in Foxborough