Nach Kritik: Mats Hummels erklärt Spannungen mit Nagelsmann

Mats Hummels (37) hat bei einer Übertragung von Magenta TV noch einmal deutlich nachgelegt und erklärt, warum er ein grundlegendes Problem mit Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) hat. Auf die Frage von Moderatorin Laura Wontorra (37), ob Julian seiner Ansicht nach noch der Richtige für den Job sei, ließ der Ex-Profi keinen Zweifel an seiner Haltung: "Ich bin natürlich von der Geschichte um die Heim-EM 2024 geprägt – da ist nicht alles sehr fair und ehrlich mit mir gelaufen. Das müssen wir irgendwann mal in einem privaten Gespräch auch noch einmal aufräumen. Das ist nicht passiert bisher", stellte Mats klar und ergänzte: "Es muss sich auf der Trainerposition etwas ändern."

Der Kern des Konflikts liegt in Mats' Nichtnominierung für die Heim-Europameisterschaft 2024. Damals verzichtete Julian auf den erfahrenen Innenverteidiger, obwohl dieser mit Borussia Dortmund eine starke Saison gespielt und das Champions-League-Finale erreicht hatte. Abseits seiner persönlichen Geschichte mit dem Coach bemängelte Mats auch Julians Auftreten nach dem WM-Aus: "Ich fand auch, dass es zu schmallippig war, dass es manchmal ein bisschen patzig rüberkam", sagte er. Zudem habe der Bundestrainer einen Fehler gemacht, indem er sich nach der Niederlage nicht sofort zu seinen Spielern begab. "In der Rolle muss man wahrscheinlich trotzdem direkt zur Mannschaft gehen und Präsenz zeigen", so Mats.

Bereits kurz nach dem WM-Ausscheiden hatte der Weltmeister von 2014 mit einer öffentlichen Analyse auf sich aufmerksam gemacht und Konsequenzen auf der Verantwortlichenseite gefordert. Bei Magenta TV zog er nun einen Vergleich zu Jogi Löw (66), der "sechs Turniere in Folge im Halbfinale oder Finale stand" – und dem trotzdem nach einem schlechten Turnier 2018 laut der Rücktritt gefordert worden sei. Pikantes Detail am Rande: Löw hatte damals als Reaktion auf den öffentlichen Druck bekanntlich Mats, Thomas Müller (36) und Jérôme Boateng (37) aus dem Nationalteam gestrichen – einen Schritt, den der Verteidiger rückblickend als "schlechten Schritt für den deutschen Fußball" bewertet.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Mats Hummels und Julian Nagelsmann

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Getty Images Mats Hummels bei der Vorstellung des MagentaTV-Teams für die Fufa-WM 2026 in Ismaning

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Getty Images Julian Nagelsmann vor dem WM-2026-Spiel Deutschland gegen Paraguay in Foxborough, 29. Juni 2026

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