Sohn Jayden verliert seltene Worte über Mama Britney Spears

Jayden James Federline (19) hat sich in einem seltenen Interview öffentlich über seine Mutter Britney Spears (44) geäußert. Der 19-Jährige und sein älterer Bruder Sean Preston gaben vergangene Woche ihr Laufsteg-Debüt bei der Vetements Menswear Spring/Summer 2027 Show während der Pariser Fashion Week. In einem Gespräch mit Vogue sprach Jayden darüber, wie die Sängerin die beiden vor ihrem großen Auftritt unterstützt hat – obwohl sie selbst nicht vor Ort war.

Laut Jayden war Britney im Vorfeld der Show ganz aufgeregt: "Sie hat uns einfach nur unterstützt und sichergestellt, dass das wirklich das ist, was wir machen wollen", erklärte er gegenüber Vogue. Außerdem habe die Pop-Ikone ihren Söhnen Blumen ins Hotel schicken lassen: "Sie hat uns Blumen als Glücksbringer ins Hotel geschickt und uns so viele Male angerufen und geschrieben. Es war schön, das zu haben und es mit uns zu tragen, bevor wir dort rausgegangen sind." Auch die Überzeugung der Sängerin in ihre Kinder habe Jayden Kraft gegeben: "Sie war so: 'Ja, ihr seid meine Söhne. Ihr schafft das.'" Die Brüder stärkten sich dabei gegenseitig – laut Jayden hätten sie sich ständig gegenseitig beobachtet und auch ein wenig aufgezogen, wie Daily Mail berichtet.

Britney und ihre Söhne hatten nach einer längeren Entfremdung zuletzt wieder mehr Kontakt zueinander. In den vergangenen Monaten teilte die Sängerin Fotos und Videos mit ihren Kindern in den sozialen Medien. Für Britney war das vergangene Jahr turbulent: Im März wurde sie wegen Verdachts auf Trunkenheit am Steuer verhaftet, bekannte sich schuldig und wurde zu zwölf Monaten auf Bewährung verurteilt. Beiden Söhnen wird nachgesagt, damals gemeinsam interveniert zu haben, woraufhin sie eine Reha antrat.

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Getty Images Jayden James Federline bei der Dior Cruise 2027 Show 2026

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IMAGO / Allstar Britney Spears, April 2004

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Getty Images Sean Federline, Britney Spears und Jayden Federline im Jahr 2013