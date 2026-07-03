Süß: Rashida und Aziz feiern "Parks and Recreation"-Reunion

Fans der Kultserie "Parks and Recreation" kamen am 1. Juli in London voll auf ihre Kosten: Rashida Jones (50) und ihr ehemaliger Serienkollege Aziz Ansari (43) feierten laut Just Jared bei der Vorführung des Films "The Invite" im Picturehouse Central eine kleine Reunion. Rashida schrieb das Drehbuch gemeinsam mit Will McCormack. Auch die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller des Films waren beim Screening in der britischen Hauptstadt dabei. Olivia Wilde (42), die "The Invite" nicht nur inszenierte, sondern auch selbst mitspielt, erschien ebenso wie Edward Norton (56).

Für reichlich Starpower auf dem roten Teppich sorgten außerdem Marisa Tomei (61), "Game of Thrones"-Star Jacob Anderson (36) und Jessica Gunning, bekannt aus der Serie "Baby Reindeer". Für einen besonders prominenten Gast sorgte Malala Yousafzai (28), die gemeinsam mit ihrem Ehemann Asser Malik zur Vorführung kam. Bei "The Invite" handelt es sich um eine Adaption des spanischsprachigen Films "The People Upstairs" von Cesc Gay. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen ein Ehepaar, gespielt von Seth Rogen (44) und Olivia, dessen Beziehung in der Krise steckt – bis ein mysteriöses Nachbarpaar, verkörpert von Edward und Penelope Cruz (52), zum Abendessen eingeladen wird. Der Film läuft bereits in ausgewählten Kinos und soll ab dem 10. Juli breiter in den Verleih kommen.

Für Serien-Fans ist das Wiedersehen von Rashida und Aziz eine besondere Freude, schließlich prägten beide über Jahre hinweg den Kultstatus von "Parks and Recreation". Während Aziz seitdem vor allem als Comedian und Filmemacher eigene Projekte realisiert, konzentriert sich Rashida neben der Schauspielerei immer stärker auf das Schreiben und Produzieren. Privat hält die Darstellerin ihr Familienleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Auch bei Auftritten wie jetzt in London steht für die Schauspielerin meist die Arbeit im Mittelpunkt – doch kleine Fan-Momente wie die Mini-Reunion mit Aziz gehören offenbar trotzdem dazu.

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Getty Images Rashida Jones und Aziz Ansari bei der UK-Sondervorführung von "The Invite" in London

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Getty Images Rashida Jones, Edward Norton und Olivia Wilde bei der UK-Spezialvorführung von "The Invite" in London

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Getty Images Rashida Jones bei der UK-Sondervorführung von "The Invite" im Picturehouse Central in London