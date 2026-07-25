Javier Bardem lobt Zusammenarbeit mit Penélope Cruz im Film

Javier Bardem (57) und Penelope Cruz (52) stehen wieder gemeinsam vor der Kamera – und der Schauspieler ist begeistert davon. Beim Abschluss-Screening der Serie "Kap der Angst" sprach Javier gegenüber Us Weekly über das neue gemeinsame Projekt mit seiner Frau. In dem Film "Bunker" spielen die beiden ein Ehepaar, dessen Beziehung auf eine harte Probe gestellt wird. Javier verkörpert darin einen Architekten, der den Auftrag annimmt, für einen Milliardär einen Bunker zu bauen – mit weitreichenden Folgen für seine Ehe. Penelope spielt die Ehefrau seines Charakters. Der Film soll Anfang 2027 in den USA in die Kinos kommen.

Über das Projekt schwärmte Javier in höchsten Tönen – besonders über Regisseur und Drehbuchautor Florian Zeller (47). "Die Qualität der Dialoge – die Qualität dessen, was er in die Geschichte einbringt, damit wir darüber nachdenken können – ist wirklich kraftvoll", sagte er gegenüber Us Weekly. Er beschrieb "Bunker" als eine "sehr intime, starke und auch humorvolle Geschichte über viele Dinge". Den größten Vorteil beim Drehen mit seiner Frau sieht Javier im gegenseitigen Vertrauen: "Es herrscht ein gewisses Maß an Vertrauen und das Wissen darum, wie wir arbeiten – das muss nicht erst geprobt werden; das spart viel Zeit", erklärte er.

Javier und Penelope kennen sich bereits seit Jahrzehnten. Kennengelernt haben sie sich 1992 am Set des spanischen Films "Jamón, Jamón", in dem sie Liebende spielten. Romantisch wurde es zwischen ihnen jedoch erst 2007, als sie gemeinsam in Woody Allens (90) "Vicky Cristina Barcelona" vor der Kamera standen. 2010 heirateten die beiden in einer kleinen Zeremonie auf den Bahamas. Gemeinsam haben sie zwei Kinder: Sohn Leo, geboren 2011, und Tochter Luna, die 2013 zur Welt kam. Im Laufe der Jahre haben die beiden bereits mehrfach zusammengearbeitet, unter anderem in "The Counselor", "Loving Pablo" und "Everybody Knows". Gegenüber dem Magazin Vulture sprach Javier bereits 2019 über das gemeinsame Arbeiten als Familie: "Das Leben hat sich verändert. Wir sind gewachsen. Alles ist anders, wenn man eine Familie ist. Das hat Priorität, so wie es sein sollte."

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Getty Images Penélope Cruz und Javier Bardem bei den Oscars 2022

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Getty Images Javier Bardem, Schauspieler

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Getty Images Penélope Cruz bei der Premiere von A24s "The Invite" im DGA Theatre in Los Angeles am 24. Juni 2026