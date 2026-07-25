Penélope Cruz ist unbeeindruckt von Serienlook ihres Mannes

Für seine Rolle als Schwerverbrecher Max Cady in der Apple-TV+-Serie "Cape Fear" hat Javier Bardem (57) eine drastische Verwandlung durchgemacht: blondierte Haare, grüne Kontaktlinsen und Tattoos am ganzen Körper. Ehefrau Penelope Cruz nimmt die Typveränderung aber total gelassen hin. Beim Finale-Screening der Serie in New York City verriet Javier dem Magazin People, dass die Schauspielerin von seinem extremen Look völlig unbeeindruckt geblieben sei. "Sie ist das irgendwie gewohnt", erklärte er. "Das ist es, womit wir unseren Lebensunterhalt verdienen. Ein weiterer Tag im Büro."

Für Javier sei das Verkörpern des bösartigen Max Cady vor allem ein Spiel gewesen. "Es ist etwas, womit du fünf Monate lang spielst, und du musst dich damit wohlfühlen", sagte er. Die Figur biete ihm dabei viele Möglichkeiten: "Du hast so viele Farben, mit denen du spielen kannst, das macht es wirklich spaßig – was das Verrückte daran ist. Du spielst eine so intensive Figur, aber es macht richtig Spaß." In der Serie, deren letzte beiden Folgen am 24. und 31. Juli auf Apple TV+ erscheinen, jagt sein Charakter – ein berüchtigter Mörder, der aus dem Gefängnis entlassen wird – ein Ehepaar, gespielt von Amy Adams (51) und Patrick Wilson (53). Als ausführender Produzent ist unter anderem Martin Scorsese (83) mit an Bord.

Javier und Penelope sind seit 2010 verheiratet und haben gemeinsam zwei Kinder. Kennengelernt haben sie sich bereits 1992 beim Dreh der spanischen Komödie "Jamón Jamón", ihre romantische Beziehung begann jedoch erst Jahre später, als sie 2008 für "Vicky Cristina Barcelona" wieder zusammenkamen. Javier schwärmte zuletzt im Gespräch mit Variety von seiner Frau: "Sie ist ein erstaunlicher, wunderschöner, guter Mensch." Er sei gesegnet, ihr zur gleichen Zeit am gleichen Ort im Leben begegnet zu sein. "Ich habe in all den Jahren keinen Hauch von Bosheit an ihr gesehen", so der Schauspieler. Bald sind die beiden auch wieder gemeinsam auf der Leinwand zu sehen: Im Film "Bunker" von Regisseur Florian Zeller (47), der im September beim Toronto International Film Festival Nordamerikapremiere feiert, spielen sie zusammen.

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Getty Images Penelope Cruz und Javier Bardem, 2018

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Getty Images Javier Bardem, spanischer Schauspieler

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Getty Images Penelope Cruz und Javier Bardem bei der Oscar-Verleihung 2022

Getty Images Penélope Cruz bei der Premiere von A24s "The Invite" im DGA Theatre in Los Angeles am 24. Juni 2026