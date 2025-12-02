Nach "Love Island VIP": Tatum Koch macht Heilungsritual mit

Tatum Koch (27) hat sich nach dem Ende von Love Island VIP eine Auszeit auf Bali genommen – und dort offenbar Trost in einem intensiven Heilungsritual gefunden. In mehreren Clips, die die Reality-TV-Bekanntheit auf Instagram teilte, ist zu sehen, wie Tatum am Boden vor einer Frau sitzt, von ihr gehalten wird und in Tränen ausbricht. Die Aufnahmen entstanden während ihrer Reise auf die indonesische Insel. Als Hintergrund schwingt ihre TV-Romanze mit Filip Pavlovic (31) mit, die auf der Insel der Liebe scheiterte. "Frauen heilen Frauen", schrieb Tatum zu einer Sequenz und ließ ihre Community damit tief in einen sehr persönlichen Moment blicken.

In einem weiteren Video wird Tatum von zwei Frauen mit einer Flüssigkeit beträufelt, ihr Rücken und Kopf werden nach vorn geführt, sie schreit auf und beginnt heftig zu weinen – die Bilder zeigen ein emotionales Clearing, nach dem sie sichtlich erschöpft wirkt. Unter den Posts erklärt sie: "Sie hat Dinge zu mir gesagt, die nur meine engsten Menschen wissen… Ich kann kaum in Worte fassen, wie besonders das war. So, so dankbar für diese Erfahrung", schrieb Tatum auf Instagram. Auf Bali sind spirituelle Reinigungszeremonien wie das Melukat-Ritual verbreitet. Es umfasst Wasserreinigungen, Gebete und Opfergaben, oft an heiligen Quellen wie im Tirta Empul Tempel, und soll negative Energien lösen sowie Körper und Geist klären.

Abseits der spirituellen Einblicke hatte Tatum ihren Fans zuletzt deutlich gemacht, wie es privat weitergeht: Die Influencerin setzte auf klare Worte zu ihrem eigenen Weg und betonte, dass sie mit sich selbst im Reinen sein will. Auf Social Media teilt sie gern Alltagsmomente zwischen Selfcare, Reisen und Fitness – dazu gehören ruhige Strandspaziergänge, Journaling und kurze Updates aus Cafés. Ihre Community reagiert auf die jüngsten Clips mit viel Zuspruch, lobt ihre Offenheit und bedankt sich für die ungefilterten Einblicke in einen Prozess, der für Tatum spürbar mehr ist als nur ein Trend auf Bali.

Instagram / tatumsara Tatum Koch, November 2025

Instagram / tatumsara Tatum Koch, TV-Persönlichkeit, 2025

Instagram / tatumsara Tatum Koch, November 2025